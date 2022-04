5 apr 2022 14:40

"15 SOLDATESSE UCRAINE SONO STATE RASATE A ZERO DAI RUSSI IN SEGNO DI UMILIAZIONE, ARROGANZA E DISPREZZO" - DMYTRO LUBINETS, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEI DIRITTI UMANI DI KIEV, HA DENUNCIATO SU FACEBOOK LA VICENDA PUBBLICANDO UNA LORO FOTO: "ATROCITA' DI QUESTO TIPO FURONO COMMESSE DAI FASCISTI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO" - "TUTTO QUESTO DIVENTERA' LA BASE PER IL TRIBUNALE DELL'AIA"