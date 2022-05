27 mag 2022 11:13

"C'E' GENTE CHE VUOLE METTERE LA MIA BAMBINA NEL MICROONDE E ME LO FA SAPERE" - AMBER HEARD IN LACRIME NELL'ULTIMO GIORNO DI DEPOSIZIONI ACCUSA JOHNNY DEPP DI AVER MONTATO CONTRO DI LEI UNA CAMPAGNA D'ODIO - "OGNI GIORNO SONO MOLESTATA, UMILIATA, MINACCIATA. ANCHE FUORI DA QUESTA CORTE. C'E' GENTE CHE MI VUOLE UCCIDERE E ME LO DICE TUTTI I GIORNI" - "COME CITTADINA AMERICANA HO DIRITTO A RACCONTARE LA MIA STORIA" - VIDEO