19 lug 2021 19:15

"C'E' UN TASSELLO CHE MANCA: CAPIRE PERCHE' L'ARMA MI HA CANCELLATO. IO NON SONO UN ASSASSINO" - TORNA A PARLARE L'EX CARABINIERE MARIO PLACANICA CHE SPARÒ DUE COLPI DI PISTOLA UCCIDENDO CARLO GIULIANI: "SE AVESSI SAPUTO SUBITO CHE C'ERA UN RAGAZZO A TERRA, GLI AVREI PRESTATO SOCCORSO. PENSAI: 'COME HO FATTO A PRENDERE QUESTO RAGAZZO?', PERCHE' ERO ALLUCINATO DAI LACRIMOGENI: NON L'AVEVO VISTO! MI SONO LIMITATO A DUE COLPI, ERA UNA COSA PER ALLONTANARLI NON PER UCCIDERE, SENNO' VOLAVANO 15 COLPI. POTESSI TORNARE INDIETRO NON SPAREREI COME NEL 2001 METTEREI PIU' A RISCHIO LA MIA VITA…" - VIDEO