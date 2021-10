RAI DI TUTTO, DI PUS – LEGA-PD E ITALIA VIVA SI SCANNANO SUL SERVIZIO "NO VAX" DEL TGR TRENTINO CHE RIPRENDEVA I DATI DI UNO STUDIO TEDESCO BOLLATO COME FAKE COLOSSALE IN GERMANIA. SU OLTRE DUE MINUTI DI SERVIZIO DEL NOTIZIARIO RAI SOLO IN UNA MANCIATA DI SECONDI FINALI SI È ACCENNATO ALLE SMENTITE PIOVUTE IN GERMANIA. IL TUTTO FINIRÀ IN COMMISSIONE DI VIGILANZA...