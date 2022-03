"L'ULTIMA VOLTA CHE HO ASSUNTO DROGHE? L'LSD A 70 ANNI. E PRIMA I POPPER" - JOHN WATERS, ICONA DEL CINEMA INDIPENDENTE AMERICANO: "AVREI VOLUTO FARE L'AVVOCATO DIFENSORE PER DIFENDERE LE PERSONE PEGGIORI DEL MONDO. SONO AFFASCINATO DAL COMPORTAMENTO DELLE PERSONE, SOPRATTUTTO QUANDO NON LO CAPISCO" - "LA FAMIGLIA MANSON SPAVENTAVA IL MONDO, ED ERA QUELLO CHE CERCAVAMO DI FARE CON I NOSTRI FILM" -

Dagotraduzione dal New York Times

Liarmouth- A Feel-Bad Romance

«Se prendi il libro, sai praticamente cosa otterrai», dice John Waters a proposito del suo romanzo d'esordio, "Liarmouth: A Feel-Bad Romance" che uscirà il 3 maggio. Sono fan di lunga data del leggendario regista iconoclasta di "Pink Flamingos" (1972) e "Hairspray" (1988), che è anche uno scrittore di saggistica di successo ("Role Models" ; "Mr. Know-It-All"), e sapere cosa otterrai significa aspettarsi un arcobaleno di stravaganze sessuali e criminali. Se hai meno familiarità con il corpus di Waters, sappi che le specifiche del libro includono parlare di genitali, feticismo del solletico, violenza sanguinaria e molta satira. Questo è ciò che riceverai, ed è ciò che Waters, 75 anni, ha gioiosamente venduto in varie forme per quasi 60 anni: un pubblico sempre più accogliente e il suo continuo stupore. «Negli ultimi 10 anni il mainstream ha iniziato ad accettarmi», dice Waters. «Per ragioni che non sono sicuro di capire. Forse perché non possono sbarazzarsi di me».

John Waters

Ti mettevi nei guai per quello che mostravano i tuoi film, tipo colza di aragosta o gente che mangia la cacca, e non tanto per le idee. Ora sembra che un regista abbia maggiori probabilità di far arrabbiare le persone esprimendo idee discutibili piuttosto che quello che rappresentano. Cosa ne pensi di questo cambiamento? Sono felice del cambiamento sociale. La differenza principale, però, è che quando ero giovane - e odio le persone che lo dicono; significa che sei vecchio - usavamo la scorrettezza politica come arma contro i nostri nemici, ma prima ci prendevamo gioco di noi stessi. In realtà io sono per andare oltre: dovremmo compiere atti terroristici di merda per dimostrare che siamo seri nel controllare i pronomi. Le persone del 6 gennaio hanno cagato nell'ufficio di Nancy Pelosi. (Uno degli uomini che hanno partecipato alla rivolta del 6 gennaio al Campidoglio è stato accusato di aver defecato sulla scrivania dell'ufficio del presidente Pelosi, ndr). Quindi forse dovremmo fare flash mob fecali.

Cosa intendi?

John Waters e Divine nel 1971

Sto solo dicendo che l'umorismo è il modo in cui combattere. È così che fai cambiare idea alle persone. Tutto quello che ho fatto riguarda l'uso dell'umorismo come arma. Non credo di essere cattivo, ma ora sono tutti permalosi. Quando le cose sono delicate, non è allora che la commedia diventa più eccitante? Ho sempre cercato di satirizzare le regole del mondo in cui vivevo. Allo stesso tempo cercavo di farti ridere e pensare, “Quali sono i limiti?”.

E quando le persone diventano emarginate per questioni che sono al di fuori del lavoro? Che è successo alle persone con cui hai lavorato... Johnny Depp, per esempio. Cosa ne pensi?

È una buona cosa che non stiamo andando retroattivamente perché praticamente ogni artista verrebbe cancellato. Io so chi cancellerei: JK Rowling. Datele un po' di Preparazione per la sua transfobia. Qual è il problema con lei? Ci sono persone che vorrei cancellare, ma allo stesso tempo lo dico con umorismo. Non esaminerò ogni persona che è stata cancellata e dirò quello che penso, ma non ho mai visto Johnny Depp agire negativamente nei confronti di una donna in tutta la mia vita – e mi sono drogato e mi sono ubriacato con lui.

Waters sul set di Multiple Maniacs, 1970

Quando è stata l'ultima volta che hai fatto uso di droghe? Quando ho preso LSD a 70 anni con Mink Stole. Adoravo le droghe. Ho preso ogni droga che c'era. Anche l'eroina. Ma non sono un musicista jazz: loro devono prendere l'eroina, non è un male per tutti. Popper (cioè, nitrato di amile, preso per inalazione): Prima degli acidi, è l'ultima droga che ho preso.

Non ho mai preso i popper. Dovrei? Oh, dovresti. Bene, vedi se ti piacciono. Ti lasciano piccole brutte bruciature sul naso e puzzano di piedi sporchi, ma sessualmente funzionano. Il capo della compagnia dei popper mi ha mandato una scorta, le ho finite perché le ho regalate a tutti, ma lui si è ucciso. Puoi andare in overdose con i popper? Spero di no. Io ci proverei se fossi in te.

Divino in Fenicotteri rosa, 1972

Vedi differenze nel modo in cui quelli di sinistra e quelli di destra cercano di provocarsi a vicenda? La destra era il mio censore. Ora non più. Non ne ho più. Se ne avessi, sarebbero i giovani liberali. Ma cerco sempre di usare l'umorismo per mettere tutto in prospettiva perché metto in discussione i miei stessi valori. Perché una cosa va bene e un’altra no? L'unico modo per mostrarlo è con l'umorismo.

Qual è un tuo valore che hai messo in dubbio di recente? Beh, crescendo, gay, trans, lesbiche, eravamo tutti nella stessa squadra. Era un grande mondo felice. Combattere tra di loro sta indebolendo il nostro marchio pervertito. Mi dispiace per alcune delle lesbiche della vecchia scuola che conosco. Non vogliono la barba, ma si sentono squadrate se non ne hanno una. Quel tipo di dibattito: ecco perché amavo Andrea Dworkin. Non ero molto d'accordo con lei, ma ricordo quando disse - la gente nega che l'abbia detto, ma in un certo senso l'ha fatto – che tutto il sesso eterosessuale è stupro. Ho dovuto ridere perché sapevo come questo avrebbe fatto impazzire le persone. Mi piacciono le pazzie. Non devo essere d'accordo. Eldridge Cleaver (nel suo libro di memorie del 1968, "Soul on Ice", Cleaver, un leader dei Black Panthers, scrisse di aver considerato il suo stupro un "atto insurrezionale". Più tardi nello stesso libro ha rinnegato le sue azioni) si vantava di aver violentato le persone ed era un eroe di sinistra! Sono sbalordito dalla serietà delle persone ora. Litigano così tanto tra di loro. Sono contrario. Non sono mai stato un separatista.

Colleen Fitzpatrick, Debbie Harry, Divine e Ricki Lake in Hairspray, 1988

Certamente con i film, la televisione o i libri sembra che sempre più persone cerchino la riaffermazione di ciò che già pensano e sentono invece che mostrare appetito alle sfide. Voglio che i libri siano duri. Voglio che i film mi disturbino. Ma questo è fondamentalmente il gusto mainstream: le persone non vogliono essere disturbate. Non credo sia niente di nuovo.

Cosa ti mette personalmente a disagio? Niente mi mette totalmente a disagio.

Qualche ossessione o feticcio di cui ti senti in colpa? Credi che te lo direi?

Reprimi qualcosa? Questa è una buona idea: reprimere. Le cose suonano bene, finché non le fai.

Tipo cosa? Ah no.

Stai arrossendo. Lo salveremo per il mio prossimo libro.

Johnny Depp e Traci Lords in Cry-Baby, 1990

Pensi che i giovani registi siano ancora interessati a realizzare lungometraggi che scioccano? La cosa scioccante per me è che non sono interessati ai film d'autore. Vogliono andare in un centro commerciale. Vogliono sedersi allo stadio. Vogliono effetti speciali. Per me, gli effetti speciali scadenti sono molto più divertenti di questi nuovi. Sono in minoranza qui ovviamente. Ecco perché scrivo libri. Ma Criterion (casa editrice per i cinefili che ha pubblicato edizioni in Dvd e Blue-Ray di alcuni titoli di Waters) continua a pubblicare le mie cose. Oggi è più facile che mai vedere il mio lavoro. "Pink Flamingos" probabilmente viola più valori ora di quanto non facesse allora.

john waters

La scena della cacca in quel film è ancora famigerata 50 anni dopo. Ma se volessi, entro 15 secondi potrei guardare il filmato di qualcuno che mangia cacca. Il fatto che possiamo vedere comportamenti tabù così facilmente ha cambiato il significato dei tuoi primi film?

È diverso quando cerchi qualcuno che mangia cacca. In “Pink Flamingos” la gente non sapeva che sarebbe arrivato. Questa è una cosa. Un’altra è che il pubblico arrivava sballato, a mezzanotte nei cinema di culto. Ecco perché è così diverso: era un’esperienza di gruppo per scoprire qualcosa tutti insieme nello stesso momento. Non c'era nessun video; non c'erano i computer. Non capisco il porno gratis. Devi pagare per il porno perché funzioni! Devi avere un po' di senso di colpa. Porno in cui puoi semplicemente digitare l'atto sessuale più orribile che ti viene in mente e in un secondo viene visualizzato gratuitamente? Qual è il divertimento? Lo rubavo quando ero molto giovane perché ero troppo imbarazzato per comprarlo. Ora fai clic su un pulsante e viene visualizzato. Toglie il divertimento.

john waters 3

Dove cerchi guai adesso? Cerco problemi artistici. Visito ancora le prigioni. Amy Locane, che era la star di "Cry-Baby", è in prigione perché ha avuto un terribile incidente di guida in stato di ebbrezza. Ha scontato i suoi anni, è uscita, poi hanno detto che non era abbastanza e le hanno dato altri anni di carcere. Non so come sia legalmente possibile. Comunico con lei. Ma non è un pericolo. Questa è solo una parte del lavoro. Non sono un avvocato difensore, ma le sto il più vicino possibile. Leslie Van Houten (Waters è amico di Van Houten, che è stata imprigionata per circa 50 anni per il suo ruolo negli omicidi del 1969 di Rosemary e Leno LaBianca, commessi mentre era sotto l'influenza di Charles Manson): stavo per farle visita l'ultima volta che sono stato a Los Angeles ma hanno cancellato l’incontro per via di un focolaio di covid. Visitare le carceri, è più difficile di questi tempi. Non mi piace farlo su Zoom.

john waters 7

So che ti sarebbe piaciuto essere un avvocato difensore. Perché quel lavoro? Perché qualcuno deve difendere le persone peggiori del mondo. Non sono nati cattivi. Non credo che nessuno sia nato cattivo. Il comportamento delle persone è un mistero. Sono affascinato dal comportamento delle persone, specialmente dalle persone che non riesco a capire. Fare l'avvocato è un modo per essere ossessivi: è il tuo lavoro. Altrimenti sei solo una gang del crimine in giro per i tribunali.

john waters

Ti sei interessato al vero crimine per gli omicidi della famiglia Manson. Anch'io sono affascinato dalla famiglia Manson, ma il mio fascino mi fa anche sentire disgustoso: è un interesse macabro. Ma cosa vedi nel vero crimine? Sono cambiato. Il caso Manson: andavo al processo tutti i giorni. Mi ha completamente influenzato. Ma più tardi mi sono scusato per le cose furbette in cui avevo scritto "Valore scioccante" (nel suo primo libro, pubblicato nel 1981, in parte libro di memorie e in parte "manifesto spazzatura”, Waters ha descritto le ragazze Manson come "stelle in cerca di titoli" e "gli imputati” come “i più attenti allo stile che abbia mai visto"). Perché, dopo, ho insegnato in prigione. Volevo capire i diritti delle vittime. Ho avuto modo di vedere le famiglie delle persone che erano in prigione. In "Role Models" (un libro del 2010 in cui Waters ha scritto delle sue influenze formative) ho scritto un capitolo serio su Leslie Van Houten, che è diventata mia amica, a cui è stata concessa la libertà vigilata poi rifiutata dal governatore, cosa che ritengo ingiusta. È una cittadina modello da 50 anni. Il sistema carcerario della California dovrebbe essere così orgoglioso di lei. Nessuno vuole essere quello che la fa uscire. La rifiutano ogni volta. Forse lasciarla uscire non sarebbe una decisione popolare, ma qualcuno crede davvero che farebbe di nuovo qualcosa? Lei guarda indietro con orrore. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sono diventato un po' più serio. All'inizio era la notorietà: la famiglia Manson spaventava il mondo, ed era quello che cercavamo di fare con i nostri film. Sono stato ricompensato per questo perché io l'ho fatto nella narrativa. Loro lo hanno fatto per davvero.

john waters

In passato hai fatto una distinzione tra il buon cattivo gusto, che hai, e il cattivo cattivo gusto. Ma hai anche scritto che i Beatles hanno rovinato il rock 'n' roll e che Prince era un nano pretenzioso. Allora spiegami i tuoi gusti. Forse me ne pento. Non sono fan di nessuno dei due. I Beatles erano troppo allegri e Prince sembrava pretenzioso. Sì, lo so che è un sacrilegio da dire. Anche se il libro si chiama "Crackpot", quindi ad inveire era un pazzo. Con i Beatles, a chi importa che non mi piacciano? Non dico mai cose cattive sulle persone, tranne i Beatles o Prince. Come se a loro importasse. Non danneggerò la loro reputazione. Le poche volte in cui ho detto qualcosa di negativo riguardava qualcosa che tutti gli altri amavano. Ecco cosa odio: un film in cui il pubblico dice awww. Se qualcuno dice awww, io corro. Voglio essere disturbato. Voglio essere scosso. Non voglio essere accarezzato sulla schiena.

john waters

Cosa nella cultura odierna ti fa riflettere nel modo in cui il tuo lavoro potrebbe far riflettere altre persone? La nuova censura. Penso che dovrei avere il permesso di urlare "fuoco" in un teatro affollato. Credo negli estremi della libertà di parola. C'è una pornografia orribile; dobbiamo sopportarla. Alla gente non piace quello che dico? E allora? Mi è permesso dirlo e vivo in un grande paese. Sono una persona patriottica di basso livello. In un vecchio spettacolo ho fatto un intero pezzo su come sarebbe fare sesso con Trump, un pezzo che era scortese ed esplicito, e non mi hanno mandato il plotone di esecuzione. In alcuni paesi sarei morto.

Sai cosa mi ha fatto riflettere? Stavo guardando attraverso il tuo "Arte: un libro sul sesso" e c'è la foto di un uomo che usa il suo prepuzio per coprire la punta di quello di un altro uomo. Sì, si chiama attracco.

Attracco, tutto qui. Un'immagine del genere, o quella nel libro del ragazzo a gambe aperte con la scritta "Molly Ringwald" - Il suo culo.

john waters

Ok. Quelle immagini mi danno una sensazione che non è eccitazione e nemmeno disgusto. Non sono sicuro di quale sia questa sensazione, ma mi arriva da molti dei tuoi lavori. Cosa pensi che sia? Questo, per me, è l'arte. La guardi e resti lì davanti. Ecco cosa può fare la zuppa di Andy Warhol. Questo è ciò che hanno fatto i dipinti di Jackson Pollock e gli scarabocchi di Cy Twombly. Questo è il tipo di arte che mi piace: quella che ti fa dire “oh, mio Dio”.

john waters foto di bacco (1) john waters foto di bacco (3) john waters foto di bacco (2) john waters tim burton quentin tarantino