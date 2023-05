22 mag 2023 19:35

"ABBIAMO SACRIFICATO 200 ETTARI DI TERRENO PER DARE UNA MANO ALLA COMUNITÀ" - LA COOPERATIVA "CAB TERRA" DI RAVENNA, HA SCELTO DI FARE ALLAGARE I PROPRI CAMPI PER SALVARE LA CITTA' DALL'ALLUVIONE CHE HA COLPITO L'EMILIA ROMAGNA - ALCUNE RUSPE HANNO ROTTO L'ARGINE DI UNO DEI CANALI CHE SCORRONO A NORD DELLA CITTÀ PER SCARICARE L'ACQUA SUI CAMPI - I COMMENTI DI RINGRAZIAMENTO SU INSTAGRAM: "SPERIAMO CHE ARRIVINO AIUTI TANGIBILI PER RIPAGARVI DI QUANTO AVETE FATTO…" - VIDEO