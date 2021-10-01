giorgio agamben green pass senato
"AGAMBEN CAUSA VIOLENZA". E FACEBOOK LO BLOCCA - IL SOCIAL NON PERMETTE DI CONDIVIDERE L'INTERVENTO DEL FILOSOFO CONTRO IL GREEN PASS AL SENATO - "IL TUO POST VIOLA I NOSTRI STANDARD DELLA COMMUNITY IN MATERIA DI DISINFORMAZIONE" - EPPURE AGAMBEN NON CONTESTA IL VACCINO, MA LA PREPOTENZA DEL PASSAPORTO VERDE: "UN DISPOSITIVO CHE PERMETTE DI CONTROLLARE E TRACCIARE I CITTADINI"... - VIDEO-
giorgio agamben green pass senato
RAI DI TUTTO, DI PUS – LEGA-PD E ITALIA VIVA SI SCANNANO SUL SERVIZIO "NO VAX" DEL TGR TRENTINO CHE RIPRENDEVA I DATI DI UNO STUDIO TEDESCO BOLLATO COME FAKE COLOSSALE IN GERMANIA. SU OLTRE DUE MINUTI DI SERVIZIO DEL NOTIZIARIO RAI SOLO IN UNA MANCIATA DI SECONDI FINALI SI È ACCENNATO ALLE SMENTITE PIOVUTE IN GERMANIA. IL TUTTO FINIRÀ IN COMMISSIONE DI VIGILANZA...
“NON SI RIFÀ L'ULIVO CON M5S. I GRILLINI SONO FINITI. LA PARTITA SI GIOCA AL CENTRO” – RENZI STRONCA IL PROGETTO DI LETTA E PREPARA LA PARTITA DEL QUIRINALE CON I 100 VOTI DEL RASSEMBLEMENT CENTRISTA - "IL PARTITO DI CENTRO ESISTE GIA’. VA DA FORZA ITALIA AI RIFORMISTI PD. GRILLO E’ IL PRIMO NEMICO DI CONTE CHE HA IL PROBLEMA DEGLI APPALTI COVID E SARA’ PEGGIO DI TANGENTOPOLI"
ORA CHE ENRICO LETTA E' STATO ELETTO A SIENA, SI PUO' DARE MPS IN PASTO A UNICREDIT – LA FUMATA BIANCA PUO’ ARRIVARE A INIZIO NOVEMBRE - IL TEMA PIÙ CALDO RIMASTO SUL TAVOLO SONO GLI ESUBERI: 6-7.000 USCITE DI CUI UNICREDIT CHIEDE CHE SI FACCIA CARICO L'AZIONISTA TESORO. LA BANCA PUBBLICA MEDIOCREDITO CENTRALE ESCLUDE ANCORA DI RILEVARE IL MARCHIO NONOSTANTE VOCI CONTRARIE. UN'IPOTESI CHE CIRCOLA È
VE LO RICORDATE? LO CHIAMAVANO MARI…DONA – E’ STATO ALLENATO DA FRANCO SCOGLIO CHE LO CONSIDERAVA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER COME FACEVA "LE DIAGONALI", E DA GIAMPY VENTURA. A VOLTE TIRAVA MEZZANOTTE: NON PER ANDARE IN DISCOTECA MA PERCHE’ FREQUENTAVA UNA SCUOLA DI MIMO. OGGI SCRIVE ROMANZI E PORTA IN SCENA I SUOI TESTI. DI CHI SI TRATTA?
CAFONALINO - IL MAXXI DI ROMA OSPITA FINO AL 13 FEBBRAIO LA MOSTRA DEL LEGGENDARIO FOTOGRAFO BRASILIANO SEBASTIAO SALGADO, DEDICATA ALLA FORESTA AMAZZONICA E AI SUOI ABITANTI, CON TANTO DI INVITO A PROTEGGERLA - ALL'INAGURAZIONE GIOVANNA MELANDRI HA ABBRACCIATO I VARI ALESSIO VINCI, FIORELLA MANNOIA, OLIVIERO TOSCANI, MYRTA MERLINO E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
SE VI FATE CURARE A CASA DAI GURU POI CAPITA DI SCHIATTARE - UN NO VAX DI 68 ANNI È MORTO A FERRARA: AVEVA IL COVID MA SI STAVA AFFIDANDO ALLA TELEMEDICINA CON ASSISTENZA VIA MAI E VIA TELEFONO DELL'ASSOCIAZIONE IPPOCRATEORG, QUELLA INVITATA IN SENATO DALLA LEGA A SPROLOQUIARE SULLE TERAPIE DOMICILIARI - ANCHE IN OSPEDALE L'UOMO AVEVA TENTATO DI FIRMARE DIMISSIONI E RIFIUTARE LE CURE - LA PROCURA INDAGA PER OMISSIONE DI SOCCORSO...