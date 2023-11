29 nov 2023 16:03

"AIUTATEMI A PORRE FINE ALLA MIA VITA IN MODO DIGNITOSO E SENZA ULTERIORI SOFFERENZE" - LA LETTERA DI MARGHERITA BOTTO, TRADUTTRICE PER EINAUDI DI 74ANNI MALATA DI CANCRO, CON CUI HA CHIESTO IL SUICIDIO ASSISTITO IN UNA CLINICA SVIZZERA - LA DONNA È MORTA IERI - BOTTO: "LE CURE MI ESPORREBBERO A ULTERIORI SOFFERENZE SENZA MOLTE PROBABILITÀ DI SUCCESSO..." - I MALATI TERMINALI (CHE SE LO POSSONO PERMETTERE) SONO COSTRETTI AD ANDARE FUORI DALL'ITALIA PER PORRE FINE AL LORO DOLORE - MARCO CAPPATO E PAOLO BOTTO, FRATELLO DI MARGHERITA, SONO INDAGATI PER AIUTO AL SUICIDIO...