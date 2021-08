"ANCHE SATANA SI È DISSOCIATO DALLA BRIGLIADORI" – SUI SOCIAL SPERNACCHIANO IL DELIRIO ULTRA-COMPLOTTARO DELL’ATTRICE SU VACCINI E MASCHERINE – LA BRIGLIADORI, IN ABRUZZO PER UN PREMIO, HA INTERROTTO UN MEDICO PRO-VAX LANCIANDOSI IN UN MIX DELLE PEGGIORI TEORIE COMPLOTTISTE: “CON UN IMPULSO 5G MANDERANNO IN CORTO CIRCUITO IL CERVELLO, IL CUORE O ALTRI ORGANI. VEDRETE COME SUCCEDERÀ. NON SARETE PIÙ FIGLI DI DIO, DA QUEL MOMENTO VENITE COLONIZZATI DA UN'ENTITÀ SATANICA CHE FARÀ COMMERCIO DI VOI…”

Oltre il negazionismo del Covid, oltre ogni complottismo. Eleonora Brigliadori si è resa protagonista di un clamoroso attacco contro le "verità acquisite" della pandemia con uno sfogo incredibile sulle presunte insidie del vaccino, che arriva a definire un'arma satanica.

L'attrice, che da diverso tempo ha assunto posizioni a dir poco estreme su Covid e non solo, si fa portatrice delle più drastiche teorie No-Vax ma non solo. "Se qualcuno ancora pensa che il vaccino o la mascherina possa ridargli la libertà perduta che ci è stata sottratta, allora agisce inconsciamente per la propria autodistruzione. Vedrete che vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà", avverte annunciando esiti drammatici per chi segue le regole anti-Covid.

La Brigliadori, ex conduttrice di Canale 5, già resa famosa per uscite estreme contro la medicina tradizionale, in un video girato in Abruzzo che sta facendo il giro della rete interrompe un medico della Regione che sta promuovendo il vaccino e si prende la scena: "Ogni uomo deve decidere cosa fare della propria vita. Non deve esserci un uomo nella stanza dei bottoni che con un impulso 5G ti manda in corto circuito il cervello, il cuore o altri organi. Perché è questo quello che accadrà.

La grafite che c'è dentro (al vaccino, ndr) ha il potere di condurre dei corto circuiti esattamente dove voi siete più deboli. Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà tutto. Vi distruggeranno il genoma.

Non sarete più figli di Dio, da quel momento venite colonizzati da un'entità satanica che farà commercio di voi. Voi corrisponderete ad un codice, stanno mettendo un copyright sui vostri geni. Questo è un delitto che in confronto quelli di Norimberga fanno impallidire. Nessuno lo dice e io lo dico oggi", è l'incredibile sfogo.

L'attrice si lancia anche in una oscura profezia: "Tutti i ragazzi dai 27 anni e le donne incinte sono da proteggere. Se fanno questo vaccino diventeranno sterili e non avranno figli. Siamo davanti alla terza guerra mondiale, che non si svolge nei cieli, ma nel vostro sangue e nelle vostre parole e nei pensieri. Quindi muovete un passo e salvatevi. Toglietevi le maschere e vivete".

Il video è diventato immediatamente virale sui social e ha raccolto lo sgomento e le ironie di molti utenti, che ricordano le recenti uscite dell'attrice, come quell'intervista in cui aveva spiegato di "bere urina per raggiungere l'immortalità". "Anche Satana si è dissociato dalla Brigliadori"; scherza qualcuno.

