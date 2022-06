7 giu 2022 09:56

"ANGELINA VOLEVA VENDICARSI E HA VENDUTO LA NOSTRA VIGNA A UN OLIGARCA" – BRAD PITT ACCUSA LA JOLIE DI AVER VENDUTO META’ DELLA CANTINA CHATEAU MIRAVAL, CHE I DUE EX AVEVANO COMPRATO IN FRANCIA QUANDO ANCORA FILAVANO D’AMORE E D’ACCORDO, A YURI SHEFLER, PROPRIETARIO DELLA VODKA RUSSA STOLICHNAYA - LA JOLIE L'AVREBBE FATTO PER DISPETTO, QUANDO PIT HA OTTENUTO IN VIA PROVVISORIA L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI - BRAD ORA GRIDA AL COMPLOTTONE: L’OLIGARCA AVREBBE PIANI PER ...