24 nov 2021 20:06

"ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - NIENTE CONDANNA PER ALEX POMPA, IL VENTENNE CHE IL 30 APRILE 2020 A TORINO UCCISE IL PADRE A COLTELLATE PER PROTEGGERE LA MADRE NEL CORSO DELL’ENNESIMA LITE - IL RAGAZZO HA COMMENTATO A CALDO: "CI TENGO A RINGRAZIARE QUESTA CORTE, SONO STRANITO, SENZA PAROLE, DEVO METABOLIZZARE" - IL PM SI ERA DETTO "COSTRETTO" A CHIEDERE 14 ANNI DI CARCERE - UN IMPRENDITORE EDILE VENETO SI È IMPEGNATO A SOSTENERE LE SPESE LEGALI DI ALEX…