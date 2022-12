1 dic 2022 16:38

"ATER" O A ME? – L’AZIENDA DELLE CASE POPOLARI DI ROMA È PRONTA A SPENDERE 7,6 MILIONI DI EURO PER TELECAMERE E ALTRI DISPOSITIVI PER EVITARE L'OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI, MA NON SA A CHI DESTINARLI! – IN PRATICA, "NON SONO INDIVIDUABILI LE ZONE NELLE QUALI SI ANDRÀ A INTERVENIRE”, E NON È NEMMENO CHIARO A CHI TOCCHERÀ CONTROLLARE LE IMMAGINI DI SORVEGLIANZA. IL BANDO PREVEDE DI AFFIDARE IL SERVIZIO A...