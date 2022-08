10 ago 2022 17:33

"AVEVO UNA MISSIONE CHIARA: QUELLA DI FAR STAR BENE MIA MAMMA. TUTTO IL RESTO ERA SECONDARIO" - ROBERT PERIC-KOMSIC, 23ENNE PROMESSA DEL CALCIO CROATO, HA DECISO DI METTERE IN PAUSA LA SUA CARRIERA PER DONARE IL FEGATO ALLA MADRE MALATA: "IN QUEL MOMENTO NON PENSAVO NEMMENO ALLA MIA CARRIERA CALCISTICA. " - L'INTERVENTO È STATO ESEGUITO A MARZO E NEL FRATTEMPO IL FEGATO DEL CALCIATORE SI È RIGENERATO E TRA POCO POTRÀ TORNARE A GIOCARE…