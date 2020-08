DAGONOTA

beatrice di york ed edoardo mapelli mozzi ad amalfi 2

Ma che sta succedendo dalle parti di Buckingham Palace? Dalla regina al regime? Lo scoop della principessa di Beatrice col neo marito, a mollo nelle acque di Amalfi, è stato preso e gettato nel cestino, dal Daily Mail al Sun. No, alle Corte della Beghina Elisabetta le paparazzate, anche nell'azzurro mare d'agosto, non s'hanno da fa. Mentre il padre di Beatrice è coinvolto dalla cintola in giù, nell'affare del ricco porco Epstein e la madre conquistò popolarità e copertine facendosi succhiare l'alluce dal suo amante, oggi una innocente e famigliare nuotata dei neo sposi non passa la censura dei Windsor.

beatrice di york e edoardo mapelli mozzi ad amalfi foto chi 3

Anticipazione da “Chi”

Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva mondiale , nel numero in edicola da mercoledì 19 agosto, le immagini della luna di miele italiana della principessa Beatrice di York e del neo marito il conte Edoardo Mapelli Mozzi.

La coppia si è concessa qualche giorno ad Amalfi insieme con Christopher, detto “Wolfie” (lupacchiotto) il figlio di 4 anni che il conte ha avuto dalla precedente compagna. Non è, in realtà, la prima volta che Bea ed Edo raggiungono la Costiera amalfitana per una fuga romantica.

beatrice di york ed edoardo mapelli mozzi ad amalfi 1

Lo scorso anno fecero lo stesso, fermandosi a Positano. Anzi, fu proprio lì che il bel conte italiano chiese la mano della principessa. Quest’anno Bea, nipote prediletta della regina (che ha rotto l’isolamento imposto dal Coronavirus per partecipare alle sue nozze insieme con il principe Filippo) ed Edoardo hanno alloggiato all’hotel Santa Caterina di Amalfi, destinazione tra le preferite da divi e reali.

beatrice di york e edoardo mapelli mozzi ad amalfi foto chi

A vegliare sul piccolo, naturalmente, non solo il papà e la principessa, ma anche una babysitter. La coppia ha trascorso quattro giorni nel nostro Paese (cui Edo, nato a Londra, è legatissimo) e poi è ripartita.

A Londra nessuno sa dove fosse diretta. Tra le teorie lanciate ci sono: un ritorno in Costa azzurra, da dove la coppia avrebbe iniziato la luna di miele (il padre di lui, il conte Alessandro Mapelli Mozzi risiede in Francia) o qualche isolotto dei Caraibi.

le foto delle nozze tra beatrice di york ed edoardo mapelli mozzi

