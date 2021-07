"BEZOS HA TRASCORSO PIU' TEMPO NELLO SPAZIO DI QUELLO CONCESSO DA AMAZON PER ANDARE IN BAGNO" - "JEFF BEZOS E' TORNATO SULLA TERRA? GIORNATA ROVINATA" - GLI UTENTI DI TWITTER PRENDONO IN GIRO "L'UOMO PIU' RICCO DEL MONDO", IL SUO CAPPELLO DA COWBOY E IL SUO VIAGGIO DI 11 MINUTI SUL "RAZZO A FORMA DI PENE"

Dagotraduzione dal Daily Mail

Jeff Bezos al rientro dal viaggio spaziale

Il fondatore di Amazon e Blue Origin Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, è tornato con successo sulla Terra martedì dopo essere volato nello spazio a bordo del razzo New Shepard.

Bezos ha viaggiato sul volo esclusivo con suo fratello Mark, il diciottenne olandese Oliver Daemen, che è diventato la persona più giovane nello spazio, e l'ex tirocinante della NASA Wally Funk, 82 anni, la più anziana.

Tweet Jeff Bezos viaggio spaziale

Bezos ha descritto il viaggio di 11 minuti come il «giorno più bello di sempre» e ha indossato casualmente un cappello da cowboy nel momento in cui è uscito dalla capsula prima di stappare lo champagne.

Gli utenti dei social media hanno attaccato il miliardario, che ha una ricchezza personale di oltre 200 miliardi di dollari (170 miliardi di euro), secondo Forbes.

Tweet Jeff Bezos viaggio spaziale 8

L'utente di Twitter @Jessie_Coffield ha scritto: «Jeff Bezos che si mette subito un cappello da cowboy e stappa lo champagne dopo essere sceso dalla sua astronave è l'uomo più ricco del mondo».

Un altro utente, @McJesse, ha twittato gli scatti del film del 1999 Austin Powers The Spy Who Shagged Me con le parole: «L'intero Internet che guarda Jeff Bezos volare nello spazio». Il film presenta una sequenza memorabile incentrata sul razzo a forma di pene dell'antagonista Dr Evil, che ha una strana somiglianza con New Shepard.

Un altro utente, utilizzando il nickname @MajorPhilebrity, ha pubblicato: «Jeff Bezos ha trascorso più tempo nello spazio di quello concesso da Amazon l’anno scorso per la andare in bagno». Amazon ha smentito le voci secondo cui al personale vengono negate le pause per andare in bagno.

Tweet Jeff Bezos viaggio spaziale 7

E @beerguypdx ha twittato: «Si scopre che Jeff Bezos voleva andare [nello] spazio solo per poter tenere d'occhio TUTTI i bagni dei suoi dipendenti allo stesso tempo». Un altro post diceva semplicemente: «Jeff Bezos è tornato sulla Terra? Giornata rovinata».

L'utente Twitter @FGR_Adam ha postato: «Perché Jeff Bezos e l'equipaggio festeggiano come se avessero appena scoperto un nuovo pianeta? Fratello, sei salito per qualche minuto e sei tornato giù. Freddo».

Tweet Jeff Bezos viaggio spaziale 6

Un altro ha detto che Bezos «è andato e ritornato nello spazio prima che potessi fare il caffè oggi». Bezos è arrivato 20 chilometri più in alto del rivale miliardario Sir Richard Branson che è andato nello spazio con l’equipaggio l'11 luglio .

Ma il fondatore di Amazon è andato oltre la Karman Line, il traguardo di 100 chilometri riconosciuto a livello internazionale come il confine dello spazio. Nel frattempo, anche Elon Musk di SpaceX sta pianificando un volo di prova con equipaggio e utilizzerà uno dei razzi di Sir Richard Branson.

Proprio come SpaceX e Virgin Galactic (guidati da e Sir Richard Branson ed Elon Musk), Blue Origin prevede un'era in cui i membri del pubblico pagano cifre esorbitanti per una vacanza nello spazio - un fenomeno spesso soprannominato "turismo spaziale".

Tweet Jeff Bezos viaggio spaziale 4 Tweet Jeff Bezos viaggio spaziale 2 Tweet Jeff Bezos viaggio spaziale 3 meme su bezos blue origin Tweet Jeff Bezos viaggio spaziale 5