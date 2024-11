27 nov 2024 13:24

"BIBI", STACCE: HEZBOLLAH È DECAPITATO MA NON È STATO ELIMINATO – CON IL CESSATE IL FUOCO IN LIBANO, ISRAELE NON PUÒ CANTARE VITTORIA: IN ATTESA DI TRUMP, GLI OBIETTIVI STRATEGICI NON SONO STATI RAGGIUNTI. L’ESERCITO DI TEL AVIV SI È INCARTATO ED È RIUSCITO SOLO IN PARTE A PENETRARE NELLE ROCCAFORTI DEL “PARTITO DI DIO” (A RIDOSSO DELLE BASI ONU). SONO MORTI SOLO 2MILA MILIZIANI SU UNA FORZA DI 60MILA, E L'ARSENALE MISSILISTICO NON È STATO ANNIENTATO – QUANDO SI È TRATTATO DI SCEGLIERE TRA LA CAUSA PALESTINESE E IL LIBANO, L’IRAN NON HA AVUTO DUBBI: HA ABBANDONATO HAMAS E GAZA…