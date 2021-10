29 ott 2021 17:38

"BISOGNA CALCOLARE CIRCA 20 MILA MORTI ALL'ANNO DI INFLUENZA CHE NON SONO STATI CALCOLATI", "NO, SONO 7 MILA NEI CASI PEGGIORI IN ITALIA" - SCONTRO A "PIAZZAPULITA" TRA IL NO PASS, CARLO FRECCERO, E IL MICROBIOLOGO ANDREA CRISANTI - L'EX DIRETTORE DI RAIDUE INCALZA: "STO FACENDO IL CALCOLO DEI MORTI. PONGO UN PROBLEMA. MANCA L'INDICE DI MORTALITÀ DI CHI HA AVUTO IL COVID" - CRISANTI RINTUZZA: "LA LETALITÀ DEL COVID PRIMA DEL VACCINO ERA TRA L'1,5 E L'1,9 PER CENTO, SULLA POPOLAZIONE VACCINATA INVECE È L'UNO PER MILLE"