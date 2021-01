"BRIDGERTON A ME SEMBRA MAGNIFICO E RIDICOLISSIMO" – NATALIA ASPESI E L'IRRESISTIBILE ATTRAZIONE PER LA SERIE: "CREDO CHE OGGI PIÙ SEI INDIPENDENTE E CONSCIA DEL TUO VALORE, PIÙ HAI UNA SPECIE DI NOSTALGIA INESPRESSA, OVVIAMENTE ASSURDA, PER CIÒ CHE FORTUNATAMENTE NON HAI VISSUTO. UNA VITA IN CUI ERANO GLI ALTRI A DECIDERE PER TE, E TU PENSAVI SOLO A CAMBIARE GIOIELLI E A SUONARE L'ARPA, UNA SOTTOMISSIONE BESTIALE…" - VIDEO

Da “il Venerdì - la Repubblica”

HO VISTO BRIDGERTON, MAGNIFICO E RIDICOLO

Lettera di un lettore a Natalia Aspesi

bridgerton 3

Lei ogni tanto si occupa di fiction e vorrei quindi chiederle il parere su Bridgerton perché io e la mia compagna l' abbiamo vista tutta, due puntate alla volta, in queste sere senza uscita. Nella scelta dei titoli io e lei ci alterniamo, di solito preferiamo i polizieschi, io quelli coreani, lei quelli scandinavi.

Premetto che lei è una donna molto intelligente, avvocato penalista in un grande studio, femminista, talvolta dura anche con me e anche per tutto questo le voglio bene. Io questo Bridgerton l' ho trovato ridicolo, lei magnifico.

natalia aspesi

Stavamo per litigare poi ci siamo messi a ridere, per fortuna.

Mi piacerebbe il suo pensiero se lo ha visto.

Risposta di Natalia Aspesi

Bridgerton a me sembra contemporaneamente magnifico e ridicolissimo. Per ora ne ho visto quattro puntate (mai più di una al giorno se no non ho tempo per leggere). Non le elenco le cretinaggini perché lei le ha già colte. Ma vorrei cercare di spiegarle, almeno secondo me, perché la sua compagna e decine di mie amiche e conoscenti, coltissime, ne siamo incantate pur ridacchiando.

Perché la mia generazione e non solo ha letto centinaia di romanzetti Regency, tutti uguali, dove la fanciulla protagonista casta e aristocratica si innamora di un eroico seduttore problematico ma aristocratico e, dopo numerosi dispetti reciproci facendo finta di detestarsi, finalmente si abbrancano e "tutto fu buio". Così spesso finisce quel tipo di letteratura.

bridgerton 2

Credo che oggi più sei indipendente e conscia del tuo valore, più hai una specie di nostalgia inespressa, ovviamente assurda, per ciò che fortunatamente non hai vissuto. Una vita in cui erano gli altri a decidere per te, e tu pensavi solo a cambiare gioielli e a suonare l' arpa, una sottomissione bestiale, ma poi arrivava quel Duca lì di tale bellezza e fascino da ripagarti di tutto. Mi permetto di sognarlo di notte. Attendo squadre di Me Too all' assalto.

