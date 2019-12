15 dic 2019 18:50

LA "BRILLANTINA" BRILLA ANCORA - A 41 ANNI DAL FILM "GREASE" REUNION STRAORDINARIA PER JOHN TRAVOLTA E OLIVIA NEWTON-JOHN CHE SI SONO RITROVATI ALL'EVENTO "MEET’ N GREASE" IN FLORIDA - PER L’INCONTRO, CON I FAN IN VISIBILIO, GLI ATTORI HANNO INDOSSATO I COSTUMI DEI LORO PERSONAGGI - TRAVOLTA E' STATO COSTRETTO A FARSI APPICCICARE UN PARRUCCONE IN TESTA E… - VIDEO