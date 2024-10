"LE BUGIE DI CHICO FORTI. L’ERGASTOLANO CHE CI HA INGANNATI PER VENT’ANNI" - IL LIBRO DEL CRIMINOLOGO MARCO STRANO "INCHIODA" IL 65ENNE CONDANNATO ALL'ERGASTOLO A MIAMI PER L'OMICIDIO DI DALE PIKE (FATELO LEGGERE A GIORGIA MELONI, CHE HA ACCOLTO FORTI IN ITALIA COME UN RE) - SECONDO STRANO, "FORTI HA PRESENTATO PROVE FALSE PER SOSTENERE LA SUA INNOCENZA" - LE POLEMICHE DELLA FAMIGLIA DI CHICO: "HA GIÀ SCONTATO LA SUA PENA"

Estratto dell’articolo di Marzia Zamattio da www.corriere.it

GIORGIA MELONI - CHICO FORTI - MEME BY VUKIC

Sarà presentato venerdì 4 ottobre a Trento e già scatena polemiche il libro del criminologo Marco Strano «Le bugie di Chico. L’ergastolano che ci ha ingannati per vent’anni». «Un libro», si legge nella presentazione, «basato sugli atti del processo» a carico del 65enne ex filmmaker trentino condannato all’ergastolo a Miami per l’omicidio di Dale Pike, figlio di un imprenditore con il quale era in trattativa per la compravendita del Pike Hotel di Ibiza.

Un affare che per i colpevolisti come Strano (direttore del Dipartimento di psicologia militare e di polizia di Unarma), Pike avrebbe voluto bloccare con il suo viaggio a Miami da Forti perché era una truffa ai danni del padre. Da qui il movente. «Un elefante bianco» una fregatura colossale ai danni di Chico, per gli innocentisti, come Roberta Bruzzone autrice di «State of Florida vs Chico Forti. Studio e analisi degli atti processuali».

MARCO STRANO

«Colpevole o innocente, come credono la famiglia e gli amici, ha già scontato abbondantemente la sua pena e nessuno gli ridarà mai quello che ha perso», attacca lo zio Gianni Forti, che si è battuto per un quarto di secolo per il nipote che si è sempre proclamato innocente. E prosegue: «Strano dichiara che fa tutto questo per difendere l’onore e il prestigio della polizia di Miami messa sotto accusa per la manipolazione dei fatti del processo. È ridicolo: la polizia di Miami è così perfetta da non sbagliare mai? Sono numerosi i casi dov’è successo e il contrario».

[...] «L’obiettivo del libro? Analizzare l’attività investigativa e spiegare perché la giuria è arrivata al verdetto di colpevolezza nei confronti di Enrico Forti». Non un attacco personale al 65enne trentino.

LE BUGIE DI CHICO. L’ERGASTOLANO CHE CI HA INGANNATI PER VENT’ANNI - COPERTINA

Ma prima ancora Marco Strano, direttore del Dipartimento di psicologia militare e di polizia di Unarma (sindacato dei carabinieri), precisa che l’idea di scrivere il volume di 290 pagine dal chiaro titolo colpevolista Le bugie di Chico, l’ergastolano che ci ha ingannati per vent’anni (la Bussola) che sarà presentato venerdì alle 20.30 all’NH Hotel di Trento «è per tutelare e difendere i poliziotti di Miami offesi dalla ricostruzione di Forti in tutti questi anni». [...] E poi ci sono le prove, «false quelle presentate da Forti per sostenere la sua innocenza», prosegue Strano, che elencherebbe quelle di colpevolezza, «schiaccianti». [...]

CHICO FORTI E BRUNO VESPA GIORGIA MELONI CHICO FORTI - VIGNETTA BY OSHO GIORGIA MELONI E CHICO FORTI IN VERSIONE MUSSOLINI - MEME meme su giorgia meloni che accoglie chico forti - il grande flagello ANDREA DI GIUSEPPE - CHICO FORTI GIORGIA MELONI E LE DIFFERENZE TRA CHICO FORTI E ILARIA SALIS - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA GIORGIA MELONI - CHICO FORTI Chico Forti gianni e chico forti 3 chico forti gianni e chico forti 2 CHICO FORTI INTERVISTATO DA BRUNO VESPA