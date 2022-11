IL "CARICO RESIDUALE" SULLA NOSTRA COSCIENZA - È DI UN NEONATO DI 20 GIORNI, ORIGINARIO DELLA COSTA D'AVORIO, IL CADAVERE TROVATO DAI MILITARI DELLA CAPITANERIA QUANDO HANNO AGGANCIATO E SOCCORSO, STANOTTE, UN BARCHINO CON A BORDO 36 PERSONE, FRA CUI 9 DONNE E 2 MINORI - IL PICCOLO SOFFRIVA DI DISTURBI RESPIRATORI E I GENITORI SPERAVANO DI ARRIVARE IN ITALIA PER RIUSCIRE A FARLO CURARE: E’ MORTO PER IPOTERMIA…

(ANSA) - LAMPEDUSA, 10 NOV - E' di un neonato di 20 giorni, originario della Costa d'Avorio, la salma trovata dai militari della Capitaneria quando hanno agganciato e soccorso, stanotte, un barchino con a bordo 36 persone, fra cui 9 donne e 2 minori. Sul natante, soccorso al largo di Lampedusa, anche due ustionati.

I medici, presenti al molo Favarolo durante lo sbarco, hanno effettuato un'ispezione sul corpo del neonato e hanno riferito che il decesso corrisponde a quanto dichiarato dalla madre al momento del soccorso: il neonato soffriva di problemi respiratori. Il cadavere è stato portato nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. La mamma del piccolo è stata invece trasferita, così come i compagni di viaggio, all'hotspot di contrada Imbriacola.

MIGRANTI: NEONATO MORTO PER IPOTERMIA, IN VIAGGIO PER CURE

(ANSA) - LAMPEDUSA, 10 NOV - E' alle ore 19 di ieri, durante la traversata iniziata da Mahres in Tunisia con destinazione Lampedusa, che è morto il neonato di 20 giorni. Il piccolo, assieme alla mamma di 19 anni originaria della Costa d'Avorio, era partito alle ore 4 di ieri. Aveva sofferto di disturbi respiratori e i genitori speravano di arrivare in Italia per riuscire a farlo curare.

Il 'viaggio della speranza' era con la madre, perché il padre è rimasto in Tunisia La salma del piccolo, già durante la notte, è stata sottoposta ad ispezione cadaverica e il medico non ha riscontrato alcun segno esterno di violenza, ritenendo che il decesso sia avvenuto per ipotermia a causa delle condizioni di fragilità del neonato. La Procura di Agrigento, con il suo facente funzioni Salvatore Vella, ha già disposto il nulla osta alla sepoltura del cadavere.