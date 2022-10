19 ott 2022 11:33

"I CASAMONICA VENGONO A MARCARE IL TERRITORIO E NON PAGANO, SI SENTONO I PADRONI” - LA DENUNCIA DELLA TITOLARE DI UN BAR A CINECITTA EST, A ROMA, PICCHIATA DA QUATTRO DONNE DEL CLAN CASAMONICA: “HO REAGITO A CALCI AI LORO SOPRUSI. MI HANNO DETTO: 'NOI SIAMO I CASAMONICA, TI BRUCIAMO IL LOCALE, HAI FINITO DI VIVERE, IL QUARTIERE È NOSTRO'. MENTRE ANDAVO VIA CON LA POLIZIA DUE PICCOLETTI IN MOTORINO MI HANNO SPUTATO...” - IN PASSATO AVEVA IMPEDITO L'USO DEL BAGNO PERCHÉ AVEVA SCOPERTO CHE I CASAMONICA LO USAVANO PER PREPARARE LE DOSI DA VENDERE..