"IL CASO DI GRETA BECCAGLIA RESTA UNA CRONACA MINORE SCAPPATA DI MANO" - FILIPPO FACCI: "NON SI PUÒ PARTIRE DA UNA PACCA SUL SEDERE PER AZZARDARE UNA SERIA BATTAGLIA SULLA VIOLENZA SESSUALE, NON SI PUÒ CACCIARE DI CASA UN PACCATORE ALLA 'AMICI MIEI' PER IMPUTARLO DI UN REATO DA GALERA, E LA SIGNORINA BECCAGLIA NON VORRÀ, CREDO, VINCOLARE LA SUA CARRIERA A UNO SGRADEVOLE INCIDENTE PROFESSIONALE A CUI TUTTO SOMMATO È SOPRAVVISSUTA, COME HA TESTIMONIATO IN TRECENTO TRASMISSIONI TV…"

Filippo Facci per "Libero quotidiano"

Troppo ego in questa rubrica: ma voglio solo ammettere un errore e lanciare un piccolo messaggio. L'errore è stato farmi intrappolare dal caso di Greta Baccaglia (pacca sul sedere) dopo aver accusato un sistema mediatico di cui alla fine ho fatto pienamente parte: ho scritto per dire di non scrivere, ho giudicato nel dire di non giudicare, ho incolpato per dire di non incolpare. Persino questa ammissione, ora, suona come un'escogitazione per allungare il brodo.

Ma il caso di Greta Beccaglia resta una cronaca minore scappata di mano: perché non si può partire da una pacca sul sedere per azzardare una seria battaglia sulla violenza sessuale, non si può cacciare di casa un paccatore alla «Amici miei» per imputarlo di un reato da galera, e la signorina Beccaglia non vorrà, credo, vincolare la sua carriera a uno sgradevole incidente professionale a cui tutto sommato è sopravvissuta, come ha testimoniato in trecento trasmissioni tv.

Che non sono finite: ieri sera c'è stato un talkshow serale sul tema, mercoledì ce ne sarà un altro. Ecco, voglio solo dire che mi hanno invitato (gentilmente, sul serio) ma che ho declinato. Vale poco: soprattutto se, come faccio da un paio d'anni, rifiuto inviti senza che lo sappia nessuno. Questa volta lo dico, perché da qualche parte bisogna pur cominciare. Non ci vado, fine. Se un tema è una cazzata, non si va in tv a dire che è una cazzata. Si fa altro.

