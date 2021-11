"CERCO UN UOMO SPOSATO" - LA MODELLA DI ONLYFANS AMY KUPPS DICE DI PREFERIRE UN AMANTE GIA' IMPEGNATO IN MODO DA PRENDERE SOLO "IL DIVERTIMENTO" - "AMO L'IDEA DI ESSERE LA LORO FANTASIA SESSUALE. NON VOGLIO DISCUTERE DI BOLLETTE O LITIGARE PER CHI PORTA FUORI LA SPAZZATURA" - "E POI, RICEVO COSI' TANTI REGALI CHE..."

Dagotraduzione dal Mirror

Amy Kupps, modella di OnlyFans, ha fatto sapere di essere in cerca di un amante sposato in modo da poter avere «tutto il divertimento e nessun impegno». La 32enne, che ha già avuto amanti, sostiene che è l’unico modo in cui vuole provare l’amore. Non le importa se rovina una famiglia. «Gli uomini sposati cercano di colmare un vuoto lasciato dal loro partner e questa è molto eccitante per me» ha detto Amy.

«Amo l’idea di essere la loro fantasia sessuale e di diventare l’amante definitiva per loro, dare loro tutto ciò che vogliono». «Inoltre, se non già sposati non c’è niente di noioso. Sono stata sposata: non voglio discutere di bollette o litigare per chi porta fuori la spazzatura».

«Penso che nessuno dovrebbe tradire il proprio coniuge, ma quando è finita, è finita». Alcuni degli uomini sposati che ha frequentato l’hanno fatta sentire come una terapeuta perché «vogliono parlare e lamentarsi delle loro partner».

Amy, che insegnava storia ai ragazzi di 13 e 14 anni, è aperta anche a incontrare donne. «Anche io sono stata una donna sposata e so che hanno vuoti sessuali ed emotivi da colmare, molto più degli uomini».

Nella ricerca di amanti sposati, Amy ammette che quello che la eccita di più è il brivido della caccia e la segretezza di una relazione illecita. «Ho una tale carica di adrenalina nel sapere che stanno rischiando il loro matrimonio per incontrare me: organizzarsi per vedersi in luoghi segreti, strappando cinque minuti per stare insieme quando possibile».

«Vedere le loro facce mentre mi guardano arrivare o aspettare nei parcheggi che vengano a trovarmi durante le pause pranzo è una tale eccitazione». La modella, che condivide contenuti piccanti con i suoi quasi 82.000 follower su Instagram, ha confessato che ci sono altri vantaggi nell'essere amante. «Ricevo così tanti regali dai miei amanti che è irreale. Borse firmate, buoni regalo, gioielli... Quando uscivo con la donna sposata, mi offriva giornate termali, appuntamenti per i capelli, manicure e trattamenti Botox: è stato fantastico!».

