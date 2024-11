20 nov 2024 18:32

"NEL CERVELLO HO SOLO LA GUERRA" – I MESSAGGI DEL CAPO ULTRAS DELLA CURVA DEL MILAN, LUCA LUCCI (DETTO "LA BELVA") NEI SISTEMI DI CHAT CRIPTATE USATE PER TRAFFICARE DROGA: "SICURO AVRÒ IL MANDATO PRONTO. ME NE FOTTO, MICA PRENDO L’ERGASTOLO, ESCO E FACCIO STRAGI" - LUCCI È IN CARCERE DAL 30 SETTEMBRE PER L'INCHIESTA SULLE CURVE DI MILAN E INTER: PROGETTAVA DI CONQUISTARE LE PIAZZE DI SPACCIO "PREALPI E COMASINA" - PER GLI INVESTIGATORI "LA BELVA" AVEVA INCASSATO 2,7 MILIONI DI EURO IN MENO DI SEI MESI, GRAZIE ALLO SPACCIO...