Fuga a Mykonos prima delle nozze

Alla viglia delle nozze con Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri è stata avvistata a Mykonos. L’attrice ha deciso di festeggiare sull’isola greca il suo addio al nubilato. Cena all’Italico con un gruppo di amiche fino all’alba. Aspettando il grande giorno...

Gigi cancella Anna

Nel suo spettacolo a Napoli in piazza Plebiscito Gigi D’Alessio, direttore artistico della manifestazione, ha cancellato il nome di Anna Tatangelo in ogni dedica o passaggio dello show. Anche agli ospiti è stato chiesto di “evitare” un argomento ancora doloroso per entrambi, che si sono lasciati un anno fa non nel migliore dei modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto civile e rispettoso.

È nata la nuova Chiara Ferragni?

Il successo veloce e incredibile della giovane Aurora Baruto, quattro milioni e seicentomila seguaci sui social, più un libro, Se ci credi puoi (best seller edito da Mondadori Electa), hanno smosso le grandi piattaforme televisive, che puntano su Aurora per una serie tv che sveli i segreti della ragazza che per molti è la nuova Chiara Ferragni (numeri alla mano).

Padre contro figlia

Cristiano De André, dopo aver palesato pubblicamente il suo distacco dalla figlia Francesca (aggredita e vittima di un amore tossico), ha deciso di chiudere ogni accesso per comunicare con lei. Anche su Instagram Francesca ora è stata bloccata.

Mattarella e Casellati al “Dante” di Avati

Un trionfo per l’anteprima del Dante diretto da Pupi Avati e prodotto dal fratello Antonio, abbracciati a fine proiezione dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’Auditorium della Conciliazione con la figlia Laura e i presidenti di Senato e Camera Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. In sala una folla di politici (i ministri Colao e Bianchi, Gianni Letta, Pier Ferdinando Casini, Anna Maria Bernini e Matteo Richetti) e i protagonisti Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Carlotta Gamba, Eliana Miglio ed Enrico Lo Verso.

Premio Biagio Agnes in Campidoglio

La direttrice del Tg1 Monica Maggioni, Sergio Rubini e Michele Guardì saranno tra i premiati della kermesse in memoria dello storico direttore del servizio pubblico che quest’anno si svolgerà in Campidoglio. A presiedere il Premio Agnes, Gianni Letta.

La moglie di Calenda e il Polo femminile

Il 2 luglio, al Polo Club, torneo di Polo femminile per Komen Italia, l’associazione che mette al centro la salute delle donne e la prevenzione contro il cancro presieduta da Violante Guidotti Bentivoglio, moglie di Carlo Calenda.

