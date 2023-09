1 set 2023 18:28

"CHICCHE" DI GOSSIP – "CHI" DEDICA UN'ALTRA PAGINATA A GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI DOPO LA COPERTINA DI DUE SETTIMANE FA - LA DEPUTATA RENZIANA E L'ODONTOIATRA CON LA PASSIONE PER IL CINEMA QUESTA VOLTA SONO VOLATI ALLE BALEARI: PER L'OCCASIONE, LEI HA INDOSSATO UN "BIKINI CON FIBBIA STILE URSULA ANDRESS" E HA MESSO IN MOSTRA IL PANCINO PIATTO, FORSE PER SMENTIRE LE VOCI DI UNA GRAVIDANZA - POI È PARTITO L'ORMONE: "LEI LO COCCOLA E LUI LA RICOPRE DI CREMA, ANZI NO, DI BACI. SI RIVESTONO E..."