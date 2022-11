10 nov 2022 11:26

"CI SONO REGOLE IN EUROPA CHE BISOGNA SAPER RISPETTARE" - IL MINISTRO FRANCESE DEL LAVORO, OLIVIER DUSSOPT, RANDELLA L’ITALIA SULLA NAVE “OCEAN VIKING”: "LA REGOLA IN EUROPA È LA SOLIDARIETÀ ED È LO STATO CON IL PORTO PIÙ VICINO CHE DEVE ACCOGLIERE LA NAVE, IN QUESTO CASO È L'ITALIA, CHE HA BENEFICIATO DELLA SOLIDARIETÀ EUROPEA: NON PUÒ ESSERE A SENSO UNICO" - L'OCEAN VIKING SI TROVA ATTUALMENTE AL LARGO DELLA CORSICA MA DALLE AUTORITÀ CENTRALI DI PARIGI NON È ANCORA ARRIVATO NESSUN VIA LIBERA ALLO SBARCO…