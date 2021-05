11 mag 2021 17:26

"CI URLAVA 'FR*** DI MERDA, VI AMMAZZO' CON UNA BOTTIGLIA DI BIRRA" - IL RACCONTO DI SILVIA, TRANSGENDER DI 36 ANNI, AGGREDITA A TORINO IN STRADA MENTRE ERA COL FIDANZATO: "MI HANNO FATTO ANCORA PIÙ MALE I COMMENTI SUI SOCIAL, INSINUAVANO CHE MI FOSSI INVENTATA TUTTO PER FARE PROPAGANDA AL DDL ZAN. IL GIORNO DOPO SONO TORNATA A CASA E MI SONO MESSA IN TASCA LO SPRAY AL PEPERONCINO: ORA LO PORTERÒ SEMPRE CON ME..."