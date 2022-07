"CIAO A TUTTI, SE STATE GUARDANDO QUESTO VIDEO SIGNIFICA CHE SONO MORTO" - L'ULTIMO MESSAGGIO DI TECHNOBLADE, LO STREAMER AMERICANO SCOMPARSO A 23 ANNI PER UN SARCOMA: AVEVA RAGGIUNTO IL SUCCESSO GLOBALE GRAZIE AI VIDEO IN CUI GIOCA A MINECRAFT, RIUSCENDO AD ARRIVARE A 11 MILIONI DI ISCRITTI SU YOUTUBE - NEL VIDEO, INTITOLATO "ADDIO NERD", SI VEDE IL PADRE CHE LEGGE UN MESSAGGIO SCRITTO DAL FIGLIO: "L'HA CONCLUSO E POI SE N'È ANDATO. HA VISSUTO SOLO ALTRE OTTO ORE…" - VIDEO

Da www.corriere.it

technoblade

«Ciao a tutti, sono Technoblade. Se state guardando questo video significa che sono morto». Inizia così l'ultimo filmato postato da Technloblade, Youtuber e campione del videogioco Minecraft, sul suo canale da 11 milioni di iscritti. Malato di cancro, l'influencer americano si è spento a 23 anni. E ha voluto rendere un ultimo omaggio ai suoi fan: un video, pubblicato dal padre appena dopo la sua morte: «Grazie a tutti per aver supportato i miei contenuti negli anni. Se avessi altre 100 vite, penso che sceglierei Technoblade ogni singola volta, perché questi sono stati gli anni più felici della mia vita».

il padre di technoblade

Technoblade ha rivelato di avere il cancro nell'agosto del 2021. Dopo alcuni dolori al braccio, la diagnosi: un sarcoma, ovvero un tumore raro dei tessuti connettivi che colpisce muscoli, cartilagini, vasi sanguigni, nervi e tendini. Ovviamente, l'annuncio tramite il suo canale Youtube e mentre giocava a Minecraft: «Sembra un po' fuori luogo - scherzava - ma io sono uno YouTuber che gioca a Minecraft, non mi mostro in camera. Modo in cui, credo, le persone parlano solitamente di cose serie».

technoblade

Technoblade non ha mai rivelato la sua identità. Solo ora, in questo video titolato «So long nerd» - significa «addio nerd» - viene detto il suo vero nome, Alex, e viene mostrato il suo volto. A raccontare la genesi del filmato c'è il padre stesso, che spiega come l'abbia aiutato a realizzarlo visto che faceva «fatica a scriverlo a causa della malattia. L'ha concluso e poi se n'è andato. Ha vissuto circa solo altre otto ore».

il padre di technoblade

Technoblade ci ha tenuto anche a scusarsi con i suoi follower per aver offerto loro prodotti sponsorizzati. Ma sottolinea anche come abbia usato i guadagni per accumulare risparmi che potranno permettere ai suoi fratelli ad andare al college «se lo vorranno».