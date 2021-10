10 ott 2021 12:05

"I CINESI CI RUBANO IL LAVORO. I TALEBANI SI SONO RIPRESI L'AFGHANISTAN: L'AMERICA NON E' PIU' GRANDE" - DURANTE IL SUO COMIZIO IN IOWA DONALD TRUMP RILANCIA LE ACCUSE DI BROGLI E ATTACCA JOE BIDEN E "I RADICALI DI SINISTRA" PER LA LORO INTENZIONE DI AUMENTARE LE TASSE E "APPROVARE LA SPESA PIU' ALTA DELLA STORIA AMERICANA" - "HANNO USATO IL VIRUS PER INGANNARCI, C'E' PIU' GENTE CHE MUORE DI COVID NEL 2021 CHE NEL 2020 NONOSTANTE ORA CI SIA IL VACCINO" - E SULLE ELEZIONI DI "MIDTERM" "THE DONALD" PROFETIZZA...