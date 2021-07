17 lug 2021 12:56

"CONSIDERARE SOLO I RICOVERATI ED ELIMINARE L'INDICE RT" - SECONDO IL GOVERNATORE DEL VENETO ZAIA E' L'UNICA VIA PER NON RIBLOCCARE TUTTO UN'ALTRA VOLTA: "CI SONO I VACCINI E I NUMERI MI DICONO CHE IN OSPEDALE ORMAI FINISCONO POCHE PERSONE. NE HO PARLATO ANCHE CON BRUSAFERRO..." - "A OTTOBRE CALCOLIAMO DI AVERE L'82% DEI VACCINATI. A QUEL PUNTO NON SI POTRA' PIU' FARE UNA DISCUSSIONE SULLA LIBERTA' DI CHI E' IMMUNIZZATO E CHI NO"