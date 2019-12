5 dic 2019 07:54

"CONTE TRADITORE, IN TEMPO DI GUERRA ERA PUNITO CON LA FUCILAZIONE ALLE SPALLE"; "I BANCHIERI? DA IMPICCARE", IL DELIRIO DEL CONSIGLIERE REGIONALE DELLA LEGA IN ABRUZZO SIMONE ANGELOSANTE, SINDACO DI OVINDOLI – IL MEDICO 55ENNE, EX ALLEANZA NAZIONALE, E’ NOTO PER AVER GONFIATO IL CURRICULUM IN CAMPAGNA ELETTORALE. E PER LA POLEMICA CON ROBERTO VECCHIONI, REO DI AVER CANTATO "BELLA CIAO" NELLA SUA CITTADINA