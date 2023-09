19 set 2023 14:24

"PER CONTRASTARE L'INFLAZIONE BISOGNA ORGANIZZARE CORSI DI CUCINA NELLE SCUOLE" - BUFERA SULLA MINISTRA FRANCESE OLIVIA GREGOIRE PER LA SUA "TROVATA" PER CONTRASTARE IL CARO-PREZZI: "IMPARATE A CUCINARE COME LE NONNE" - IL LEADER DELLA SINISTRA RADICALE JEAN-LUC MÉLENCHON: "SE NON AVETE ACQUA POTABILE, PRENDETE CORSI DI DEGUSTAZIONE DI VINO" - GLI UTENTI SOCIAL SI SCATENANO, PROPONENDO ALTRE "SOLUZIONI" ALL'INFLAZIONE: "CORSI DI EQUITAZIONE CONTRO L’AUMENTO DEL COSTO DELLE AUTO", "CORSI DI CAMPEGGIO PER REAGIRE AL CARO AFFITTI"…