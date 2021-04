"COSA NON SI FAREBBE PER UN PUNTO DI SHARE IN PIÙ? MAH" - RICKY TOGNAZZI ATTACCA FEDERICA SCIARELLI PER LA PUNTATA DI “CHI L’HA VISTO?” DEDICATA AL CASO DI DENISE PIPITONE - UNA SEGNALAZIONE RIGUARDANTE UNA RAGAZZA RUSSA CHE CERCA SUA MADRE HA RIACCESO LA SPERANZA - I DUBBI DEI TELESPETTATORI: “STO GUARDANDO LA PUNTATA E NON STO CAPENDO NULLA, NON È DENISE PIPITONE. BASTA CON QUESTI FALSI ALLARMI CHE FANNO STAR MALE SOLO LA SUA FAMIGLIA..” - VIDEO

“Somiglia tanto alla mamma di Denise”: Il caso della giovane donna russa rapita da bambina, segnalato dalla spettatrice di “Chi l’ha visto?”. Il confronto fotografico. #chilhavisto pic.twitter.com/1IoAEJdtkp — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 31, 2021

Da liberoquotidiano.it

chi l'ha visto ragazza russa caso pipitone

In attesa della puntata del 31 marzo, non si fa altro che parlare di Denise Pipitone e la possibile svolta annunciata da Chi l'ha Visto?. Federica Sciarelli nelle anticipazioni ha fatto tornare la speranza a tutta Italia, parlando di una segnalazione giunta nello studio di Rai 3 e riguardante una ragazza russa che cerca sua madre. "Sarebbe troppo bello per essere vero - ha spiegato nel promo della trasmissione la conduttrice -, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci ha fatto sapere che a Mosca una giovane donna è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. Somiglia tantissimo a Piera Maggio, lei non sa chi sia sua mamma. È stata trovata in un campo nel 2005 e oggi avrebbe l’età che dovrebbe avere Denise Pipitone".

ricky tognazzi premiato foto di bacco

Insomma, bisogna rimanere con i piedi per terra, ma l'appello di Olesya Rostova, ragazza che ha la stessa età di Denise, non è passato inosservato neppure agli occhi di Piera Maggio. La mamma di Denise è infatti pronta a partire per la Russia, una volta "ricevuti i risultati del Dna". Fino ad ora di avvistamenti ce n'erano stati eccome, ma tutti senza un risvolto positivo. Questa volta invece sembra diverso. Le foto della giovane russa hanno scatenato i telespettatori che hanno notato una certa somiglianza tra Olesya e Piera Maggio.

sciarelli

Più difficile notarla però negli scatti della ragazza russa da bambina: "Sto guardando la puntata di questo programma russo e non sto capendo nulla, ma comunque ritiro quello che ho detto, non è denise pipitone e penso che sia chiaro dalla seconda foto. basta con questi falsi allarmi che fanno star male solo la sua famiglia.. e io che ci speravo", scrive un utente. E ancora un altro: "Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro farei chiudere la trasmissione". Dello stesso parere Ricky Tognazzi che su Twitter ha lanciato una vera e propria frecciatina alla conduttrice: "Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah".

olesya rostova denise pipitone 2 olesya rostova denise pipitone CASO DENISE PIPITONE CHI L'HA VISTO olesya rostova denise pipitone 1 chi l'ha visto ragazza russa caso pipitone