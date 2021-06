"LA CRESCITA DELL'INFLAZIONE NON SARA' UN FENOMENO PASSEGGERO" - PER IL CEO DI JP MORGAN L'AUMENTO DEL COSTO DEL DENARO POTREBBE ESSERE UN FENOMENO A LUNGO TERMINE: "ABBIAMO UN SACCO DI SOLDI E SAREMO PAZIENTI, PERCHE' CI SONO OTTIME POSSIBILITA' CHE SIA PIU' CHE TRANSITORIA" - NELLA PANCIA DELLA BANCA CI SONO 500 MILIARDI DI DOLLARI IN CONTANTI CHE ASPETTANO DI ESSERE INVESTITI QUANDO...

Dagotraduzione da Mediaite

jp morgan

Un titano del settore bancario crede che l'inflazione sarà «più che transitoria» nell'economia statunitense. Parlando lunedì a una conferenza virtuale di Morgan Stanley (tramite CNBC e Bloomberg), il CEO di JPMorgan Chase Jamie Dimon afferma che l'inflazione potrebbe essere a lungo termine.

«Abbiamo un sacco di soldi e capacità e saremo molto pazienti, perché penso che ci siano ottime possibilità che l'inflazione sia più che transitoria», ha detto Dimon.

Il capo di JPMorgan Chase ha aggiunto che la sua banca ha essenzialmente accumulato denaro in attesa che i tassi di interesse salgano.

jamie dimon di jp morgan

«Se si guarda al nostro bilancio, abbiamo 500 miliardi di dollari in contanti, abbiamo effettivamente accumulato sempre più denaro in attesa di opportunità per investire a tassi più elevati», ha affermato Dimon. «Mi aspetto di vedere tassi più alti e più inflazione, e siamo preparati per questo».

Le preoccupazioni per l'inflazione sono cresciute tra gli economisti poiché i prezzi sono aumentati in un certo numero di settori. Il Wall Street Journal riporta che la Fed potrebbe indicare, alla fine di questa settimana, che hanno in programma di aumentare i tassi di interesse prima di quanto precedentemente stimato.

Jp Morgan