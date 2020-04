6 apr 2020 18:19

LA "DISTANZA SOCIALE" SECONDO I CINESI - NELLA PROVINCIA DI ANHUI PER FAR RIPARTIRE IL TURISMO LE AUTORITÀ ANNUNCIANO L’ENTRATA GRATUITA AL PERCORSO ESCURSIONISTICO SUI MONTI HUANGSHAN E MIGLIAIA DI CINESI AI ACCALCANO COME SARDINE PER ENTRARE – UN AFFLUSSO IMPONENTE E PREOCCUPANTE VISTO CHE SIAMO IN PIENA PANDEMIA E CHE HA COSTRETTO I GESTORI A… - VIDEO