"PER DISTRUGGERE L'INTERA COSTA ORIENTALE DEGLI STATI UNITI BASTANO DUE MISSILI SARMAT 2" - DALLA TV RUSSA "ROSSAYA 1 "ARRIVANO NUOVE MINACCE ALL'OCCIDENTE: IL PARLAMENTARE ALEXEI ZHURALEV SI PRENDE GIOCO DI UN ARTICOLO DELLA CBS IN CUI VIENE SIMULATO UN ATTACCO NUCLEARE SU NEW YORK SIMILE A HIROSHIMA - "PENSANO CHE IL FUNGO ATOMICO SARA' PIU' ALTO DI UN GRATTACIELO? NO, SARA' VISIBILE DAL MESSICO"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Alexei Zhuravlev alla tv russa

I media statali russi continuano a minacciare l’Occidente. Questa volta a essere presi di mira sono gli Stati Uniti. Alexei Zhuravlev, membro del parlamento vicino a Putin, ieri era ospite del talk show di Yevgeny Popov sul canale principale Rossiya 1, ed è stato invitato a commentare un articolo della CBS di fine aprile in cui il giornalista ipotizzava un attacco nucleare su New York.

Tony Dokoupil, autore del pezzo, ha immaginato che la città venisse colpita da una bomba delle dimensioni di quella sganciata su Hiroshima nel 1945, ipotizzando che il fungo atomico che ne sarebbe scaturito avrebbe fatto impallidire l’Empire State Building e cancellato gran parte di Manhattan.

Alexei Zhuravlev alla tv russa 2

Ma Zhuralev non si è detto d’accordo. «Siete così divertenti» ha detto il politico russo. «Quali metodi stanno usando? Vi dirò con competenza che per distruggere l’intera costa orientale degli Stati Uniti sono necessari due missili Sarmat e altri due per la costa occidentale».

«Quattro missili e non resterà più niente. Pensano che il fungo atomico sarà più alto di un grattacielo? Quel fungo atomico sarà visibile dal Messico». E ha continuato: «Non illudetevi. Quello che va detto è che non resterà più niente, nessuno si faccia illusioni al riguardo». «Non andrà per nessuno, ma calcolatelo correttamente».

Missile Sarmat 2

Sarmat 2 è il missile nucleare russo di ultima generazione pensato per essere in grado di trasportare fino a 15 testate ipersoniche, che a detta di Putin è in grado di eludere tutte le attuali difese missilistiche. Sebbene l'esatta resa di ciascuna testata sia sconosciuta, fonti militari russe affermano che è «più di due megatoni di TNT» - o più di 130 volte la potenza della bomba Little Boy usata su Hiroshima.

missile russo sarmat

Putin si è vantato durante un test il mese scorso che il missile può colpire qualsiasi paese della terra e i media statali russi hanno finora minacciato di colpire Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti per il loro sostegno alla guerra in Ucraina.

RUSSIA - IL MISSILE SARMAT