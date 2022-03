"DOBBIAMO DAVVERO PARLARE DI QUEL FILM DI MERDA?" - IL GRANDE ATTORE DI TANTI FILM WESTERN, SAM ELLIOT, BASTONA IL FILM DI JANE CAMPION, STRAFAVORITO AGLI OSCAR, "THE POWER OF DOG": "VANNO TUTTI IN GIRO IN STIVALI E SENZA MAGLIETTA, VESTITI COME GLI SPOGLIARELLISTI DI CHIPPENDALES. CI SONO TUTTE QUESTE ALLUSIONI ALL'OMOSESSUALITÀ IN TUTTO IL FOTTUTTISSIMO FILM. DOV'E' IL WESTERN IN QUESTO WESTERN?" - JANE CAMPION LA BUTTA SUL DOLORE: "HO PERSO UN FIGLIO DI DUE SETTIMANE PRIMA DI RICEVERE L'OSCAR PER 'LEZIONI DI PIANO'" - VIDEO

Jane Campion, la regista di "Power of the Dog" ha raccontato di aver subito una perdita incommensurabile solo pochi mesi prima della sua vittoria all'Oscar nel 1994. La 67enne ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura originale per il suo lavoro nel film drammatico di Holly Hunter "The Piano".

Tuttavia, solo 10 mesi prima della cerimonia degli Academy Awards, Campion ha perso suo figlio Jasper a solo 2 settimane.

Campion ha parlato con Vanity Fair del suo trauma passato. Ha rivelato che quando ha vinto il trofeo, era di nuovo incinta di sua figlia Alice, che ora ha 27 anni.

«Semplicemente non riuscivo più a fare niente; Sono rimasta sbalordita dall'esperienza del lutto e non riuscivo proprio a lavorare», ha detto a proposito della perdita del suo bambino.

«È stata l'esperienza più umanizzante che ho avuto», ha aggiunto Campion. «Sei solidale con tutti quelli che esprimono dolore. Non puoi mai distogliere la testa dalla sofferenza perché sai davvero che è un club».

Ha aggiunto: «Penso che la maggior parte del mio lavoro provenga da quella parte di me in cui non ho il controllo delle emozioni o altro. È una sorta di verità psichica».

Il New York Times ha riferito nel 1993 che Campion ha accolto Jasper tramite un taglio cesareo d'urgenza. Dopo la nascita, le è stato detto che non sarebbe stato in grado di vivere senza un'incubatrice. È morto quasi due settimane dopo.

Dopo la sua morte, ha preso una pausa dal lavoro ed è tornata nel 1996 per dirigere "Portrait of a Lady" e ha scritto la sceneggiatura per "Holy Smoke" del 1999.

La regista neozelandese è in nomination quest'anno per “Power of the Dog” nelle categorie Miglior regista, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior film. Il dramma interpretato da Benedict Cumberbatch racconta le vicende di un allevatore gay nel Montana nel 1925.

Ma il mitico attore di tanti western Sam Elliot ha recentemente cestinato il film e criticato i temi gay nella trama. «Vuoi parlare di quel film di merda?» ha detto il 77enne nel "WTF Podcast" di Marc Maron. Ha poi paragonato il costume di Cumberbatch a quello dei ballerini di Chippendales «che indossano papillon e non molto altro».

«Ecco come sono tutti questi fottuti cowboy in quel film», ha continuato l'attore di "A Star is Born". «Vanno tutti in giro con gli stivali e senza magliette. Ci sono tutte queste allusioni all'omosessualità in tutto il fottuttissimo film».

«Dov'è il western in questo western?» ha chiesto Elliott. «Voglio dire, Cumberbatch non si è mai tolto di mezzo i suoi fottuti gambali».

La star di “Imitation Game” ha risposto alle critiche di Elliot il 7 marzo, dicendo: «Qualcuno si è davvero offeso per il fatto che l'Occidente fosse ritratto in questo modo. Sto cercando di non dire nulla su una reazione molto strana che è accaduta l'altro giorno in un podcast radiofonico qui».

«Se vogliamo capire cosa crea una mascolinità tossica, dobbiamo guardare dentro a personaggi come Phil Burbank per vedere qual è la loro lotta e perché sono lì», ha spiegato. «Altrimenti questa cosa continuerà a ripetersi».

