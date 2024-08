"DOPO UN ANNO DALLA STRAGE DI BRANDIZZO NON ABBIAMO ANCORA RISPOSTE" - PARLA MASSIMO LAGANÀ, PAPÀ DI KEVIN, UNO DEI CINQUE OPERAI TRAVOLTI E UCCISI DA UN TRENO MENTRE LAVORAVANO SUI BINARI NELLA NOTTE DEL 30 AGOSTO 2023: "AVREMMO GRADITO ALMENO UNA CHIAMATA, QUALCHE PAROLA DI SOLLIEVO" - ANTONIO MASSA, CAPOTRENO E PRINCIPALE INDAGATO PER LA STRAGE, ERA DISTRATTO AL TELEFONO QUANDO IL CONVOGLIO HA TRAVOLTO GLI UOMINI...

«NELLA STRAGE DI BRANDIZZO HO PERSO MIO FIGLIO KEVIN MA DA UN ANNO NON HO RISPOSTE»

Estratto dell’articolo di Giusi Fasano per il “Corriere della Sera”

treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 8

«D’accordo, quelli che indagano stanno lavorando. Non li disturbiamo, ci mancherebbe. Ma noi, qui, siamo in una specie di gabbia, siamo imprigionati in quei giorni di un anno fa. Dopo un anno avremmo gradito almeno una chiamata, una piccola frase, qualche parola di sollievo. Insomma, qualcuno che ci dicesse: siamo a buon punto, stiamo aspettando questo o quell’accertamento... Qualcosa. Invece niente, abbiamo saputo degli indagati e poi più nulla».

Non è rabbia, quella di Massimo Laganà. È fame di risposte non ancora arrivate. È il tempo di un padre impaziente in attesa di giustizia che non potrà mai coincidere con il tempo lungo delle indagini.

kevin lagana

Stazione di Brandizzo, notte fra il 30 e il 31 agosto 2023. Un treno travolge un gruppo di operai al lavoro sui binari. È strage: cinque morti, fra loro anche Kevin, il figlio di Massimo, che con i suoi 22 anni è la vittima più giovane. [...]

Che cosa farete il 30 per ricordare l’incidente?

«Ci sarà una messa a Brandizzo, la sera, e poi una fiaccolata fino alla stazione. Ma per me ricordare è sempre; è il pensiero fisso su Kevin; è il tempo che passo con lui ogni giorno al cimitero. Finisco di lavorare alle 17.30 e passo da lui fino a quando chiudono, alle 19. Gli parlo, gli racconto com’è il mondo e la nostra vita, a casa, senza di lui, accendo candele. Succedono cose sorprendenti da quando se n’è andato».

Per esempio che cosa?

«Per esempio ci sono sconosciuti che mi scrivono sui social per dirmi quanto amano Kevin. A una certa Milly l’altro giorno ho chiesto: perché tutto questo bene per mio figlio se non l’hai mai conosciuto? Mi ha risposto che Kevin fa parte di lei da quando segue la pagina di Tiktok che abbiamo aperto per lui io e Antonino, l’altro mio figlio».

treno uccide 5 operai a brandizzo

Una pagina di ricordi?

«Sì, si chiama kevinlaganavive. Lui usava sempre Tiktok. Lo ricorderete tutti il video che aveva caricato poco prima di morire. Era il suo testamento, si sente la voce del capo che dice agli operai: “Ragazzi se vi dico treno andate da quella parte”. Prima di chiudere quel video lui disse agli amici che si sarebbero rivisti lì, su Tiktok. Ed è lì che si vedono, adesso». [...]

STRAGE DI BRANDIZZO, IL CAPOTRENO DI RFI ERA DISTRATTO DAL TELEFONINO: «FORSE NAVIGAVA SUI SOCIAL»

Estratto dell’articolo di Alba Romano per www.open.online

antonio massa

Antonio Massa, capotreno e principale indagato per la strage di Brandizzo del 31 agosto 2023, era distratto dal telefonino. Secondo l’accusa della procura di Ivrea guidata da Gabriella Viglione Massa in quel momento sapeva che un treno doveva passare. Lo testimonia il filmato in cui afferma «Se dico treno buttatevi di là». Eppure nel momento della strage stava navigando su Internet, forse addirittura sui social. Un’ipotesi ritenuta comunque integrativa e non fondante.

Sul cellulare, fa sapere La Stampa, sarebbero state effettuati anche riscontri tecnici che avrebbero confermato la presenza sul web di Massa in orari precedenti al passaggio del treno che ucciderà poco dopo Kevin Laganà, di 22 anni, Michael Zanera, di 34, Giuseppe Sorvillo, di 43, Giuseppe Aversa, di 49 e Giuseppe Saverio Lombardo, di 52 anni.

treno uccide 5 operai a brandizzo 1

La procura chiederà una proroga di sei mesi dell’indagine. L’azienda Rfi è chiamata in causa in base al principio, sancito dalla legge 231, secondo il quale è prevista la responsabilità amministrativa dell’impresa nei casi di omicidio colposo riconducibili a violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Con Massa nel registro degli indagati c’è Andrea Girardin Gibin, caposquadra della Sigifer di Vercelli. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario. [...]

giuseppe servillo giuseppe saverio lombardo giuseppe aversa michael zanera ULTIMO POST DI MICHAEL ZANERA - OPERAIO TRAVOLTO DA UN TRENO A BRANDIZZO sergio mattarella a brandizzo 2 video degli operai poco prima dell incidente a brandizzo 2 ricostruzione dell incidente alla stazione di brandizzo 4 ricostruzione dell incidente alla stazione di brandizzo 5 ricostruzione dell incidente alla stazione di brandizzo 1 treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 4 SERGIO MATTARELLA ALLA STAZIONE DI Brandizzo 1 ricostruzione dell incidente alla stazione di brandizzo 3 ricostruzione dell incidente alla stazione di brandizzo 2 treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino