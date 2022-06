"DOPO DIECI ANNI DI GOGNA, RESTO FIDUCIOSA CHE IL TRIBUNALE RICONOSCA LA MIA INNOCENZA” - MARIA ROSARIA ROSSI, EX “BADANTE” DI BERLUSCONI, SI È PRESENTATA NELL'AULA DEL PROCESSO “RUBY TER” CHE LA VEDE, TRA 29 IMPUTATI, ACCUSATA DI FALSA TESTIMONIANZA PER DICHIARAZIONI RESE NEL 2012 NEL RUBY 1 A CARICO DEL CAV: “VOGLIO CHIEDERE SCUSA A MIO FIGLIO PER AVERGLI FATTO VIVERE QUESTI ANNI DELLA SUA ADOLESCENZA NEL TURBINE DI UN FANGO MEDIATICO” – PER LA ROSSI I PM HANNO CHIESTO 1 ANNO E 4 MESI…

maria rosaria rossi

Da “la Stampa”

«Dopo dieci anni di gogna e fango mediatico, resto fiduciosa che il Tribunale riconosca la mia innocenza». Così la senatrice Maria Rosaria Rossi, ex fedelissima di Berlusconi, si è presentata nell'aula del processo milanese sul caso Ruby ter che la vede, tra 29 imputati, accusata di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nel 2012 nel Ruby 1 a carico del Cavaliere, poi assolto in via definitiva.

maria rosaria rossi

«È una vicenda assurda e dolorosa che non ha colpito solo la mia persona, ma ha colpito tutti i miei cari, la mia famiglia e mio figlio, l'unica persona a cui sento di dover chiedere scusa per avergli fatto vivere questi anni della sua adolescenza nel turbine di un fango mediatico e nel pregiudizio», ha spiegato ai cronisti la parlamentare di Cambiamo, dopo aver ascoltato l'arringa dei suoi legali, gli avvocati Nadia Alecci e Salvatore Pino. A fine maggio, l'aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto 28 condanne, tra cui 1 anno e 4 mesi per l'allora assistente di Berlusconi. Per il leader di Forza Italia sono stati chiesti 6 anni e una confisca da oltre 10 milioni, presunto prezzo da lui pagato per comprare il silenzio delle ex ospiti del Bunga Bunga.

mariarosaria rossi 4

«Che c'entra dire, come ha fatto la Procura, che i fatti di questo processo sono stati consegnati alla storia? Qua dobbiamo verificare se sono avvenuti», ha affermato l'avvocato Alecci. La Procura contesta a Rossi di aver mentito su una cena dell'agosto 2010, perché disse di non aver visto la statuetta di Priapo, né le ragazze denudarsi durante la cena o essere toccate da Berlusconi nel dopocena.

mariarosaria rossi 3

La senatrice, ha chiarito il legale Pino, ha raccontato ciò che ha visto, mentre la tesi dei pm è «questa: se eri lì, non puoi non aver visto». Ieri ha parlato anche la difesa del giornalista Carlo Rossella, pur cui sono stati chiesti 2 anni sempre per falsa testimonianza, col legale Caterina Malavenda che ha chiesto di assolverlo. La difesa di Berlusconi interverrà tra il 28 settembre e il 19 ottobre, mentre la sentenza è attesa a inizio 2023.

mariarosaria rossi 7