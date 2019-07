31 lug 2019 09:15

"DOPO SETTE ANNI DI VITA DI ELEMOSINA, SMETTO DI FARE IL MENDICANTE PERCHE' MI SONO INNAMORATO” - LE TELEFONATA A RADIO2 DI RAFAEL ANTONIO QUEVEDO: “A BOLOGNA MI CONOSCONO TUTTI. MAURIZIO COSTANZO E GIANCARLO MAGALLI MI HANNO CHIAMATO IN TV - IO NON ERO POVERO: SONO FIGLIO DI MINISTRI E POLITICI, DI FAMIGLIA BENESTANTE. SONO DIVENTATO MENDICANTE NON PER MANCANZA DI SOLDI, MA PER MANCANZA D'AMORE. SPESSO VIENE DA ME SAMUELE BERSANI E..."