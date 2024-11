"LA DOTTORESSA CI DISSE 'FATE VOI' E NON SCESE DALL'AMBULANZA" - LA TESTIMONIANZA DELLE INFERMIERE CHE ERANO IN SERVIZIO CON ANNA MARIA LAMANNA, IL MEDICO INDAGATO DELL'OMICIDIO COLPOSO DI ELEONORA CHINELLO, LA 14ENNE MORTA A PADOVA DOPO ESSERE TRAVOLTA DA UN'AUTO MENTRE ANDAVA A SCUOLA IN BICICLETTA: LA 62ENNE NON AVREBBE SOCCORSO LA RAGAZZINA MORENTE PER UNA SORTA DI "BLOCCO"- LA DONNA NEGA LE ACCUSE, SPIEGANDO DI AVER CAPITO IMMEDIATAMENTE QUANTO GRAVE FOSSE LA SITUAZIONE E DI...

Estratto da www.ilmessaggero.it

eleonora chinello

«Fate voi». Sarebbe questa la frase rivolta alle due infermiere del 118 dalla dottoressa rimasta seduta in ambulanza anziché soccorrere - lunedì 28 ottobre - una ragazzina 14enne agonizzante, Eleonora Chinello, poi deceduta in ospedale per le ferite di un incidente stradale a Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova). Un'auto l'aveva travolta (il conducente risulta indagato) mentre si trovava in sella alla sua bicicletta per andare a prendere l'autobus che l'avrebbe portata a scuola a Dolo (Venezia).

Sono state le stesse sanitarie - una in forza all'Ulss 6 e una della Croce Verde - a redigere il rapporto che chiama direttamente in causa l'operato di Anna Maria Lamanna, 62 anni, residente nel Casertano, laureata in medicina all'università di Napoli a 44 anni, ora medico di base specializzata in nefrologia.

[…] Sulla base delle loro testimonianze il pm Sergio Dini ha iscritto la dottoressa che quel giorno ha risposto alla chiamata nel registro degli indagati con le accuse di rifiuto di atti d'ufficio, interruzione di servizio di pubblica necessità e cooperazione in omicidio colposo. […]

la scena dell'incidente in cui e' morta eleonora chinello

COSA HA DETTO LA DOTTORESSA

La dottoressa ha spiegato ai suoi datori di lavoro di non essersi bloccata davanti alla paziente ma aver capito immediatamente, già dal sedile dell'ambulanza, quanto grave fosse la situazione e di aver chiesto un rinforzo immediato all'ospedale di Padova. Intanto la società Cmp ha sospeso con effetto immediato la donna dal servizio nel pronto soccorso.

DOTTORESSA A GETTONI

Per quel «blocco», adesso, la Procura di Padova ha iscritto la dottoressa nel registro degli indagati con le accuse di rifiuto di atti d’ufficio, interruzione di servizio di pubblica necessità e cooperazione nell’omicidio colposo.

la scena dell'incidente in cui e' morta eleonora chinello

La direzione dell’Usl 6 Euganea (Padova) ha girato il rapporto, stilato da due infermiere, alla Procura. La professionista è specializzata in nefrologia, non in medicina d’urgenza, e opera come medico di famiglia nel Bellunese, ma è anche impiegata nel Pronto soccorso padovano perché iscritta alla società di professionisti Cmp di Bologna che, tre anni fa, ha vinto un appalto per coprire alcuni vuoti ospedalieri nell’Usl in questione. È, cioè, un medico «gettonista».

LA DIFESA

L’avvocato Raffaele Giorgio, che la difende, replica: «Le accuse sono false. Il medico si è accorto subito che la situazione era gravissima, ha chiamato l’elisoccorso e la seconda ambulanza in supporto, il suo operato non può essere messo in discussione. Lei ha detto di aver fatto anche la rianimazione». Al Corriere della Sera dice: «Una volta archiviato il caso e accertato che le infermiere dicono il falso - prosegue il legale - faremo denuncia».

ARTICOLI CORRELATI

eleonora chinello eleonora chinello eleonora chinello