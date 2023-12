"DURANTE LE FESTE GLI ITALIANI NON RINUNCIANO AL SESSO A PAGAMENTO. ANZI, IN QUESTO PERIODO I NUMERI AUMENTANO"

escort

Estratto dell'articolo di Valerio Morabito per www.corriere.it

Il sesso a pagamento sembra essere uno di quei settori che non conosce crisi. Anzi, anche durante le feste natalizie le escort incrementano i guadagni e si spostano verso mete come Dubai, Montecarlo e Lugano. E' il caso di Francesca Italiana, 36 anni di Parma ma che lavora da tempo a Desenzano del Garda. «[…] durante le feste di Natale ma in particolar modo a Capodanno, mi sposto a Dubai», aggiunge. Una tappa che ormai è diventata fissa da un paio di anni.

sesso a natale 9

[…]«durante le feste gli italiani non rinunciano al sesso a pagamento. Anzi, in questo periodo i numeri del settore aumentano, soprattutto per quanto riguarda la domanda da parte dei clienti tra una festa comandata e l’altra». «Anche quest'anno andrò a Dubai la notte di Capodanno. Sarò con un cliente italiano e la cifra è di 2.500 euro», spiega la escort.

Già, ma quali sono i luoghi frequentati nella nota località degli Emirati Arabi Uniti? «La notte - svela Francesca - si trascorre in un hotel deluxe. Poi di solito si va in locali come il ristorante Armani o al Billionaire di Dubai». A Natale, però, la 36enne lo trascorrerà in famiglia. […]

escort 13

La clientela è la più variegata, anche quella di Dubai. «Spesso sono persone tra i 40 e i 50 anni - mette in evidenza la escort - anche se ultimamente ci sono tanti 20enni. Di solito i clienti sono manager, avvocati, commercialisti, ma anche calciatori e presentatori Tv». Francesca, com'è facile immaginare, non svela le identità. Se il tariffario per un capodanno a Dubai, per una sola notte, è di 2.500 euro, quello per il resto dell'anno oscilla tra i 1.500 e i 1.800 euro. «I prezzi sono differenti in base alle richieste. Ci sono le fantasie tradizionali, ma anche quelle fetish e i travestimenti», […]

escort 12 sesso a natale 4 sesso natale escort 23 sesso a natale 5 sesso a natale 6 escort 22 sesso a natale 7 sesso a natale 8 escort 1