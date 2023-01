9 gen 2023 10:45

"DURANTE I MONDIALI HO RICEVUTO MOLTI MESSAGGI DAI CALCIATORI" - LA RIVELAZIONE DI IVANA KNOLL, LA SEXY-TIFOSA CROATA CHE HA FATTO IMPAZZIRE IL MONDO CON I SUOI PALLONI D'ORO IN BELLA VISTA IN QATAR: "ALCUNI MI HANNO SCRITTO COSE TIPO 'COME STAI, BLA, BLA, BLA'. IO MI DIVERTO CON TUTTI. IMMAGINO CHE ALLA GENTE PIACCIO PERCHÉ SONO CARINA, MA NON MI INTERESSA INCONTRARE NESSUNO. LA MIA INTENZIONE È FAR SORRIDERE LA GENTE" (ORA SI DICE COSÌ...)