"ECCO CHI È DAVVERO IL MIO FIDANZATO" - LA DENUNCIA SOCIAL DI UNA 18ENNE ROMANA CHE È STATA PICCHIATA DAL FIDANZATO, PUBBLICANDO IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE E LE FOTO DEL SUO VOLTO E CORPO RICOPERTO DI LIVIDI - DOPO AVER PUBBLICATO LE IMMAGINI, IL RAGAZZO È STATO SOMMERSO DI INSULTI E MINACCE DI MORTE, CHE L'HANNO SPINTO A DECIDERE DI DENUNCIARE LA COETANEA PER DIFFAMAZIONE: "CIÒ CHE È SCRITTO E RAFFIGURATO NELLE FOTO E NEI VIDEO È FALSO" - MA C'È UN REFERTO MEDICO RISALENTE A SETTEMBRE CHE RIVELA…

le foto pubblicate dalla 18enne picchiata dal ragazzo

Estratto dell'articolo di Valentina Lupia per “la Repubblica - Edizione Roma”

L'ennesima denuncia di violenza contro una donna arriva da una studentessa di 18 anni. La chiameremo Gianna, ex liceale del Tasso che ora si è trasferita in un'altra scuola. «Chi è davvero il mio fidanzato?» scrive su Instagram e posta la sua foto con il volto tumefatto. […]

Gambe piene di lividi e altre foto del suo corpo martoriato dalle botte. «Mi ha aggredita, spinta e sono caduta a terra » ma non indica il luogo delle aggressioni. Ai carabinieri risulta che l'adolescente ha denunciato quattro volte, dallo scorso gennaio, il suo ex per stalking in strada tra corso Trieste e Piazza Bologna. […] Il ragazzo, 18 anni, è stato denunciato.

«Ogni colpo che mi sferrava aveva un effetto grave sul mio corpo», è quanto si legge sulla denuncia presentata ai carabinieri di via Veneto. Su Instagram ci sono anche due video. In uno si sente lei che dice «Ti prego, fermati» , ma non viene inquadrato nessun volto. Poi c'è anche un video realizzato dalla ragazza sotto casa del suo ex, inquadra la scritta « Infame!» scritta sul muro.

La situazione si complica quando l'ex fidanzato vede il post, comincia a ricevere minacce pesanti da chi legge quella storia. «Ti accoltello», «Ti ammazzo», «Ti venisse un tumore» e a quel punto il ragazzo decide di querelare, a sua volta, la coetanea per diffamazione. […]

Alla polizia il ragazzo ha raccontato di aver contattato il padre dell'ex chiedendogli di dire alla figlia di cancellare i post con tanto di scuse pubbliche «ciò che è scritto e raffigurato nelle foto e nei video è falso».

Ma, intanto, c'è un referto. La sera di settembre Gianna finisce in ospedale accompagnata dal padre. Ai medici che l'hanno visitata ha riferito di essere stata aggredita dal fidanzato, di essere stata spinta e poi di essere caduta a terra. Gianna era piena di lividi: sulle braccia, sul resto del corpo, in particolare sul fianco destro. Ha riportato anche un trauma cranico. […]

