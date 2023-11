GLI "ECO-VANDALI" LA FANNO FRANCA! - I DUE "GRETINI" DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA "ULTIMA GENERAZIONE", CHE SI ERANO INCOLLATI ALLA PRIMAVERA DI BOTTICELLI AGLI UFFIZI, NON ANDRANNO A PROCESSO: COSÌ HA DECISO IL TRIBUNALE DI FIRENZE - LA COPPIA ERA ACCUSATA DI MANIFESTAZIONE NON PREAVVISATA, INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - GLI "ECO-VANDALI" GODONO: "QUESTA SENTENZA RENDE GIUSTIZIA"

Estratto dell'articolo di Antonella Mollica per il "Corriere della Sera"

ATTIVISTI DI ULTIMA GENERAZIONE SI INCOLLANO ALLA PRIMAVERA - UFFIZI

Si erano incollati alla vetrata che custodisce la Primavera di Botticelli agli Uffizi per richiamare l’attenzione sul cambiamento climatico e per questo tre giovani attivisti della rete Ultima generazione erano stati mandati a processo.

Ieri il giudice del Tribunale di Firenze Franco Attinà, a un anno e quattro mesi di distanza da quel blitz, avvenuto il 22 luglio 2022 e poi finito su tutti i siti del mondo, ha valutato come non fondata l’accusa e ha disposto il non luogo a procedere perché «il fatto non sussiste». Erano accusati di manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e uno di loro anche resistenza a pubblico ufficiale. Reati per i quali rischiavano fino a 5 anni di carcere.

ATTIVISTI DI ULTIMA GENERAZIONE SI INCOLLANO ALLA PRIMAVERA - UFFIZI

«Il messaggio del Tribunale di Firenze è chiaro — dicono i ragazzi di Ultima generazione che ieri mattina hanno manifestato davanti al Tribunale — Simone, Laura e Beatrice non hanno commesso reato. Questa sentenza rende giustizia, quello che è stato fatto era una manifestazione di dissenso ma soprattutto di libera espressione del pensiero, dell’opinione all’interno di una dialettica che è la base delle democrazie moderne». [...]

