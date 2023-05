"ELEONORA BOTTARO, MORTA DI LEUCEMIA PERCHÉ RIFIUTÒ LA CHEMIO, ERA SUCCUBE DELLE TEORIE DEI GENITORI” - LA CASSAZIONE HA CONFERMATO LA CONDANNA A DUE ANNI PER I GENITORI DELLA 17ENNE - LA COPPIA, SOSTENITRICE DELLE TEORIE COMPLOTTARE DEL MEDICO TEDESCO RYKE GEERD HAMER, AVEVA SCELTO DI CURARE LA FIGLIA CON LE VITAMINE - PER I MEDICI LA RAGAZZA, CON LE CURE APPROPRIATE, AVREBBE AVUTO UNA POSSIBILITÀ DI GUARIGIONE ATTORNO ALL'80% - I DUE SONO ACCUSATI ANCHE DI..

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni per i genitori di Eleonora Bottaro, la 17enne morta di leucemia linfoblastica acuta, alla quale i genitori avevano negato la chemioterapia. La coppia padovana è stata ritenuta colpevole di omicidio colposo e si è vista confermare la condanna inflitta sia in primo che in secondo grado.

Secondo i medici, con le cure appropriate, la ragazza avrebbe avuto una possibilità di guarigione attorno all'80%. La famiglia scelse invece di rifiutare la chemio e di curarla con il metodo Hamer che prevede solamente cicli di cortisone, agopuntura e vitamina C.

Il rifiuto delle cure

Nei tre gradi di giudizio è stata accreditata l'ipotesi che Eleonora Bottaro sia stata fortemente influenzata dai genitori e per questo abbia rifiutato le cure e si sia affidata al metodo Hamer. Secondo la procuratrice aggiunta Valeria Sanzari, la prima a indagare i Bottaro, la ragazza non avrebbe mai avuto modo di costruire una propria libertà di scelta delle cure. E, al tempo stesso, dai genitori non è mai venuta nessun parola di pentimento. La madre Rita ha continuato a ripetere: "Credo nella giustizia divina, non ho sbagliato nulla, rifarei tutto quello che ho fatto".

