"ELISA ESPOSITO VUOLE MANTENERSI ‘PULITA', MA NASCONDE MOLTISSIME COSE. COME CHIARA FERRAGNI" - MICHELLE COMI, LA STELLINA DI ONLYFANS CHE HA IMBASTITO UN CATFIGHT CON LA "PROF DEL CORSIVO" IN UN BAR, ROMPE IL SILENZIO DOPO GIORNI DI SCAZZI A DISTANZA SUI SOCIAL: "NESSUNA RISSA, SOLO QUALCHE SPINTONE E BORSETTATA, MA ADESSO LEI MINACCIA DI PROCEDERE PER VIE LEGALI PERCHÉ HO PUBBLICATO ALCUNI SUOI AUDIO E SCREEN. IN REALTÀ, ANCHE LEI LO HA FATTO..." - VIDEO

Estratto dell'articolo di Elisabetta Murina per www.fanpage.it

michelle comi

Nessuna rissa tra Elisa Esposito e Michelle Comi. Sui social è diventato virale il video in cui, dopo giorni di provocazioni a distanza, le due content creator sarebbero arrivate alle mani in un bar. "La colpa è di entrambe. C'è stato solo qualche spintone e qualche borsettata", ha spiegato Comi a Fanpage.it dando la sua versione dei fatti. […] La ‘prof del corsivo' non avrebbe apprezzato l'appello lanciato sui social dalla ‘collega', in cui cercava qualcuno che la invitasse in vacanza.

Come è nata la rissa tra te e Elisa Esposito?

Ci siamo date appuntamento in un bar, ci siamo incontrate e gli animi si sono scaldati. Non siamo passate proprio alle mani perché ci hanno divise immediatamente. Qualche spintone e qualche borsettata però ci sono stati. Lei era con il fidanzato, io da sola. La colpa è di entrambe, non mi va di dire che ha iniziato lei o che ho iniziato io. Ci siamo provocate a vicenda. La violenza non è mai una giustificazione e questa non è una cosa da me, preferisco sempre un confronto verbale.

Alla fine avete chiarito?

elisa esposito la professoressa di corsivo 14

No, anzi, la situazione è peggiorata. Adesso vediamo cosa succederà, lei minaccia di procedere per vie legali perché ho pubblicato alcuni suoi audio e screen. In realtà, anche lei lo ha fatto, quindi si tratta di una violazione della legge da entrambe le parti. A me però non interessa in alcun modo denunciarla.

Nel vostro botta e risposta è stato coinvolto anche un altro creator, Gigi Pescheria. Perchè?

È vero che è stato tirato in mezzo, ma io e Gigi siamo molto amici e quindi al momento preferisco non dire niente.

[…] Io sono una persona trasparente, anche se ho un'immagine sporca sui social. Lei invece vuole mantenersi ‘pulita', ma nasconde moltissime cose. Come Chiara Ferragni, che al primo tassello fuori posto ha visto cadere la sua immagine pubblica.

Adesso cosa intendi fare?

Adesso aspetterò di vedere cosa farà. Probabilmente ci vorrà marciare sopra e continuerà a tirarmi frecciatine. Penso che voglia avere follower e visibilità, ma la cosa non mi spaventa.

