"ELISABETTA? NON ABDICHERÀ” – IL BIOGRAFO ANDREW MORTON: LA REGINA HA 96 ANNI. QUALCHE MANSIONE IN PIÙ, COME I VIAGGI, POTRÀ PASSARLA A CARLO E WILLIAM. DUBITO CHE LASCERÀ, A MENO CHE NON ABBIA SERI IMPEDIMENTI - CARLO È CHIARAMENTE IL SUO EREDE PREFERITO, NON WILLIAM. ALTRIMENTI NON LO AVREBBE NOMINATO A CAPO DEL COMMONWEALTH, CUI ELISABETTA TIENE MOLTISSIMO – E SU ANDREA…

Antonello Guerrera per “la Repubblica”

ANDREW MORTON

Quando il Principe Carlo le telefonò, urlando di follia: «Mamma, questa», ossia Lady Diana, «è matta, matta, matta!». Oppure quando, in quei giorni di scandalo, la Regina «iniziò a bere di più» del suo proverbiale Martini: «Non che si ubriacasse, sia chiaro», precisa Andrew Morton, «ma certo quello stress aveva provato anche l'inossidabile Queen».

Il grande biografo e royal watcher inglese, 69 anni, già autore di Diana, la vera storia dalle sue parole , ossia l'esplosiva biografia della principessa del Galles tragicamente morta a Parigi nel 1997, ora pubblica The Queen, 70 anni da Regina , in uscita oggi per Rizzoli. Una biografia monstre su Elisabetta II in tempo per i festeggiamenti del "Giubileo di Platino", in cui Morton ripercorre la sua vita con rivelazioni e dettagli inediti.

regina elisabetta alla commemorazione del principe filippo 2

Morton, prima domanda scontata: la Regina, a 96 anni e sempre più fragile, abdicherà?

«Credo che sia fuori discussione. Certo, qualche mansione in più potrà essere passata a Carlo e William, come i viaggi. Ma certo "Lilibet" non è mai stata così amata, anche perché ha mostrato sempre più un lato umano, vedi ai funerali di Filippo. Dubito che lascerà, a meno che non abbia seri impedimenti, come capitò a Giorgio III.».

Però di recente la sovrana ha saltato per la prima volta dopo 59 anni l'inaugurazione del Parlamento.

«Ma ha partecipato alle corse di cavalli a Windsor e poi all'inaugurazione della nuova linea della metro di Londra, Elizabeth Line. Perché Elisabetta, sin da piccola, ha sempre avuto questa tentazione dispettosa: rovinare piani e scalette».

la regina elisabetta al windsor horse show 6

Quindi, mentre noi ci preoccupiamo della sua salute, Elisabetta si sta divertendo?

«Sì. È tempo di mangiare la ciliegina sulla torta per lei».

Magari limita le sue apparizioni anche per non farsi vedere in sedia a rotelle, a causa dei problemi di mobilità?

«Penso di sì. È stato un dilemma anche per molti altri, come Roosevelt. La Regina non vuole mostrare alcun segno di debolezza, nonostante tutto».

E insomma, la Queen non è una persona fredda, come la definirono Diana e lo stesso Carlo?

«Ma Harry dice lo stesso di Carlo Non dimentichiamo che Elisabetta è diventata regina giovanissima e ha dovuto condividere ed equilibrare i ruoli di sovrana e madre a soli 25 anni».

regina elisabetta e il figlio andrea alla commemorazione del principe filippo 6

Ma di recente ha provato a riabilitare Andrea, sottobraccio con lei alla messa per Filippo.

«Ahimè, me lo dicono tutti a Palazzo: è davvero il suo preferito, nonostante gli scandali. Ma quella è appunto la Elisabetta madre. L'Elisabetta sovrana invece lo ha cacciato dalla balconata del Giubileo di Platino, come Harry e Meghan. Anzi, per me li epurerà presto anche da "consiglieri di Stato".

Il rapporto con Carlo invece è stato sempre complicato, a causa dei tradimenti reciproci verso Diana, e la presenza di Camilla che la Queen non ha mai sopportato: la considerava una minaccia per il matrimonio dell'erede. Ora, invece, dopo la morte di Diana, è cambiato tutto, e addirittura Camilla sarà regina consorte.

E Carlo è chiaramente il suo erede preferito, non William. Altrimenti non lo avrebbe nominato a capo del Commonwealth, cui Elisabetta tiene moltissimo».

LADY DIANA E LA REGINA

La regina era indifferente a Diana? O gelosa della sua popolarità?

«No. Aveva compreso il disagio della nuora. Ma allo stesso tempo era preoccupata per la stabilità della monarchia, mai così a rischio. E in quell'accorato discorso per Diana morta, Elisabetta ha finalmente acquisito l'umanità e l'empatia mancatele prima».

William e Carlo

Ma ha mai urlato Elisabetta, negli alterchi familiari?

«Non che mi risulti. A parte quando Michael Fagan si intrufolò nella sua stanza da letto nel 1982. Anzi, credo che il suo lascito sia proprio questo».

Quale?

«Incarnare una voce calma e sicura, anche nei momenti più duri e turbolenti. Come nel suo straordinario discorso in piena pandemia. Quello per Diana fu la manifestazione della sua umanità, quello invece in lockdown l'ha resa una leader, per sempre»

